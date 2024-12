Entenda o motivo de Britney Spears se mudar para o México

A cantora Britney Spears revelou ter deixado os Estados Unidos e se mudado para o México. Segundo a artista, a mudança foi motivada pelo desejo de escapar da constante exposição e das críticas que enfrenta devido à ação dos paparazzi. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Britney desabafou sobre como se sente retratada por fotos tiradas por fotógrafos.

“Realmente me machuca um pouco que os paparazzi façam meu rosto parecer que estou usando uma máscara branca do Jason. Nem parece comigo.” A estrela pop também destacou que as imagens frequentemente a mostram de maneira desfavorável.

“Eles sempre foram incrivelmente cruéis comigo, os paparazzi nas fotos e a maneira como me ilustraram em algumas delas. Sei que não sou perfeita, mas algumas [fotos] são extremamente más e cruéis. E é por isso que me mudei para o México”, afirmou.

Britney foi fotografada recentemente em Cabo San Lucas, no México, onde apareceu sorridente vestindo um sobretudo branco, chapéu preto e óculos de sol. As imagens foram divulgadas pelo site TMZ antes de sua declaração.

A cantora, que tem vivido um período de maior liberdade pessoal desde o fim de sua tutela em 2021, segue compartilhando momentos de sua vida com os fãs. A mudança para o México reflete seu esforço para encontrar privacidade e escapar da pressão midiática, que há anos é uma constante em sua trajetória.

Britney Spears é declarada oficialmente solteira

Britney Spears comemorou seu aniversário de 43 anos, e como presente de aniversário, o estado da Califórnia (EUA) declarou que a diva pop está legalmente solteira após seu processo de divórcio. A informação vem do veículo People, que informa que o processo foi finalizado 6 meses após a cantora ter se separado de seu agora ex-marido, Sam Asghari.

Britney Spears e Asghari se divorciaram em Agosto de 2023, quando o ator e personal trainer pediu para se divorciar de Britney devido a “Diferenças irreconciliáveis”. Na época, Asghari anunciou seu divórcio pelo Instagram, dizendo que “Depois de 6 anos de amor e comprometimento um com o outro, eu e minha esposa decidimos terminar nossa jornada juntos. Nós continuaremos com o amor e respeito que temos um por outro, e desejo tudo de melhor para ela”.

Asghari acrescentou que “Merda acontece. Pedir por privacidade parece algo ridículo, então peço que todos, incluindo a mídia, sejam gentis”. Por sua vez, Britney Spears também postou em seu Instagram, falando que “Como todos sabem, eu e Hasam não estamos mais juntos… 6 anos é muito tempo para se viver com alguém, estou um pouco chocada, mas… não estou aqui para explicar porquê, porque honestamente isso não é problema de ninguém”.