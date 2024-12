Detalhes sobre o videoclipe de ‘Numa Ilha’, de Marina Sena

Marina Sena lançou, na noite desta quarta-feira (4), o single “Numa Ilha”, marcando o início da era de seu terceiro álbum de estúdio. Com sonoridade tropical e influências da música latina, a faixa reflete um amor intenso e caloroso, em perfeita sintonia com o clima de verão.

O videoclipe de “Numa Ilha” foi filmado em cenários paradisíacos no Ceará e Piauí, incluindo as localidades de Curimãs e Barrinha. Ao lado do ator Johnny Massaro, Marina aparece descalça e vestindo trajes leves, explorando uma conexão íntima em meio às belas paisagens naturais. A produção visual traduz o sentimento da canção, que a artista descreve como “mágica”.

Durante uma coletiva de imprensa, Marina explicou por que escolheu a faixa para abrir o caminho de seu novo disco. “Com os instrumentos utilizados, os arranjos, a letra e o jeito de cantar, essa música provoca uma espécie de terapia, de movimentação interna. Ela dá o tom do álbum”, comentou.

A inspiração para a música surgiu de um momento pessoal de paixão avassaladora. “Sabe aquele amor roxo? Eu estava em casa, apaixonada, e comecei [a compor] essa música no violão”, relembrou. Para Marina, o ambiente tropical é o cenário perfeito para intensificar o sentimento.

Além de “Numa Ilha”, Marina já trabalha em outras músicas para o próximo álbum, mas segue ajustando o repertório. Até janeiro de 2025, ela pretende decidir o que será incluído e avalia compor novas canções, especialmente em Taiobeiras, sua cidade natal, onde costuma encontrar inspiração criativa.

Embora o disco ainda esteja em construção, Marina adianta que a essência será uma constante: um pano de fundo natural e elementos que remetem a ancestralidade. “Parece que tudo acontece em um lugar específico, cercado de coisas que são tão antigas quanto a humanidade”, concluiu.

O que havia sido revelado anteriormente

A cantora Marina Sena agitou as redes sociais ao anunciar o lançamento de seu novo single, “Numa Ilha”, programado para o dia 4 de dezembro. A revelação, que incluiu a capa do projeto, gerou grande expectativa entre os fãs, já ansiosos por novidades da artista.

A nova música deve marcar o início da divulgação de seu próximo álbum, um dos lançamentos mais aguardados após o sucesso de “Vício Inerente”, que consolidou Marina como um dos nomes mais originais do cenário pop brasileiro.

Em entrevista à revista Galore, Marina deu pistas sobre o que os admiradores podem esperar do novo trabalho. “Sou uma artista de quem não se pode esperar nada específico. Meu próximo álbum será de uma forma que ninguém está esperando. Sou muito instintiva em relação à minha arte e isso significa que minha entrega não é óbvia ou encaixotada”, afirmou a cantora.

Marina Sena é conhecida por sua abordagem inovadora e autêntica, e o single “Numa Ilha” promete reforçar essa identidade, além de abrir caminho para um projeto que, segundo a artista, será surpreendente e genuíno.