Novo affair de Andressa Urach possui conteúdo íntimo na web

Cassiano França, mais conhecido como Kylian Cria, o mais novo affair de Andressa Urach, também é criador de conteúdo adulto, e faz o maior sucesso entre os internautas e assinantes nas redes sociais.

O galã, que oficializou o envolvimento com a atriz pornô, três semanas depois dela ter sido fotografada em clima de romance, com troca de muitos beijos, com Mari Ávila, teve alguns dos seus conteúdos íntimos vazados.

Na web, o novo affair de Andressa Urach surgiu em momentos de intimidade com algumas parcerias de cena, em que exibia seus ‘talentos’ entre quatro paredes, e estimulava a imaginação dos assinantes da plataforma Privacy.

Além da parceria nas filmagens para a plataforma o clima entre Kylian e Andressa Urach também tem sido de romance nas redes sociais. Além de ter feito uma tatuagem com o nome dele, ela chegou a colocar o username do rapaz na biografia do Instagram, onde possui milhares de seguidores.