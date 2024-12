Retrospectiva do Spotify causa desagrado entre usuários

Desde 2016, a retrospectiva do ano do Spotify tem sido um evento de fim de ano para reunir a família e os amigos e rever as suas tendências musicais. Independente de gostar ou não do que é revelado, a maioria dos assinantes do Spotify concordam que esse é um dos grandes atrativos da plataforma. Porém, este ano, muitos dos ouvintes do aplicativo saíram para as redes sociais para reclamar sobre a qualidade da retrospectiva desse ano.

O grande apelo da brincadeira da retrospectiva era como a plataforma misturava os dados brutos com uma apresentação dinâmica, divertida, e cheia de referências ao mundo pop. Afinal, olhar somente para dados brutos não é a coisa mais animadora, a não ser que você seja um analista de dados. Porém esse ano, foi justamente isso que o Spotify apresentou aos seus usuários.

A experiência da retrospectiva desse ano foi bem diferente das dos anos passados. Ao invés de uma experiência única e especial, esse ano a plataforma optou por uma experiência padronizada. Nas palavras da Rolling Stone, “Ao invés de prover um presente customizado para cada usuário, toda a experiência foi como receber um par de meias como presente de natal”.

Existem alguns motivos pelo qual a retrospectiva desse ano decepcionou tantos os fãs do evento. Primeiramente, a apresentação, elemento tão especial para o momento, foi deixada de lado. Antes um evento colorido e pop, o Spotify optou pelo uso de cores neutras, quase que corporativas.

Além disso, estatísticas que já eram padrão nos anos anteriores foram omitidas dessa vez. Por exemplo, uma das estatísticas mais clássicas da retrospectiva, os gêneros mais ouvidos pelo usuário, não foram mostrados pela plataforma. Outras estatísticas que foram deixadas de fora incluem a aura musical do usuário, onde as tendências musicais são pareadas a humores específicos, e a cidade musical, onde o gosto musical do usuário é comparado ao de uma cidade.

Entenda possíveis motivos para o Spotify ter simplificado a retrospectiva deste ano

Apesar de não haver nenhuma informação concreta para a mudança de formato da retrospectiva, muitos internautas andam espalhando rumores sobre o ocorrido. Um dos motivos mencionados em peso, até mesmo nas publicações oficiais do aplicativo sobre a retrospectiva, seria que as demissões em massa realizadas pela companhia teriam afetado o resultado deste ano.

No final do ano passado, em Dezembro, Daniel Ek, o CEO da empresa, anunciou que estaria realizando uma onda de demissões em massa. Cerca de 17% da força de trabalho do Spotify foi afetada, o que representa cerca de 1.500 funcionários.

Outro suspeita que internautas têm é que boa parte da retrospectiva foi realizada com o uso de inteligência artificial. Apesar de não haver nenhuma prova, a falta de categorias mais criativas, e a apresentação somente de números brutos, explica a suspeita dos usuários.