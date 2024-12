Desligado da Record, Rodrigo Faro disse há 2 meses que não queria sair da emissora

Reprodução/ Record Rodrigo Faro

Rodrigo Faro surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (5) ao anunciar sua saída da TV Record, encerrando uma parceria de 16 anos. A decisão, segundo o apresentador, foi tomada em comum acordo com a emissora. "Com o coração cheio de gratidão, este não é um adeus, mas um até breve", declarou ele em um comunicado nas redes sociais, já sinalizando novos projetos em vista.

Há dois meses, Faro havia demonstrado interesse em permanecer na emissora, apesar do contrato estar próximo do fim. "Meu contrato termina agora no final do ano. É óbvio que quero ficar, só deixarei a Record no dia que a Record falar que não dá mais", afirmou durante a coletiva de imprensa do filme Silvio, em que interpretou Silvio Santos. Na época, Faro também evitou especulações sobre negociações com outras emissoras, dizendo que respeitava o vínculo vigente.

O apresentador destacou ainda sua boa relação com outras redes de televisão. "Tenho amigos na Globo, no SBT e em outros canais. Sempre houve respeito e admiração mútua. Fiquei feliz pelo apoio de todos na divulgação do filme", comentou em resposta a uma pergunta da RedeTV!. Esse relacionamento pode abrir portas para o próximo passo na carreira de Faro.

O anúncio oficial gerou grande expectativa sobre o futuro do apresentador. Enquanto não revela seus próximos projetos, ele reforçou o compromisso de manter o público informado e engajado nessa nova fase. O fim do contrato marca uma mudança significativa na história de Faro na TV Record, onde consolidou sua imagem como um dos grandes nomes da televisão brasileira. As especulações sobre um retorno à Globo ou uma nova fase no SBT já começam a agitar os bastidores.