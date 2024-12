Marido de Gretchen impressiona com antes e depois de procedimentos no rosto - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Gretchen e Esdras

Esdras de Souza, marido da cantora e dançarina Gretchen, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um antes e depois de sua transformação estética. O músico publicou uma montagem em que aparece rejuvenescido, com o rosto mais liso e um visual capilar renovado, graças ao transplante. "O que acham do antes e depois?", questionou Esdras, recebendo uma enxurrada de elogios. Uma fã comentou que o resultado ficou "maravilhoso", enquanto outra destacou que o saxofonista "ficou muito melhor" com o novo visual.

A repercussão reforçou o destaque de Esdras nas redes sociais, mas não foi o único tema envolvendo o casal. Recentemente, Gretchen enfrentou críticas após circularem rumores de que ela estaria se apresentando em ruas de Portugal para ajudar o marido financeiramente. O vídeo em questão foi gravado em um restaurante ao ar livre, mas gerou especulações negativas.

Sem hesitar, Gretchen respondeu de forma incisiva, afirmando que Esdras é autossuficiente e não depende dela. "Ele não precisa da minha ajuda financeira. Pelo contrário, já me ajudou quando precisei. Qual o problema de trabalhar na rua se fosse necessário?", declarou a artista, reforçando a parceria e o respeito entre eles. A eterna Rainha do Rebolado também pontuou que o show era parte de um evento no restaurante e não uma apresentação improvisada.

O episódio reforça a autenticidade e a força do casal, que segue conquistando o público com suas histórias e trajetórias profissionais. Seja pelas transformações estéticas ou pelas apresentações musicais, Esdras e Gretchen mostram que sabem lidar com as críticas e continuar firmes em seus propósitos.