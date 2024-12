O que Ariana Grande disse sobre perda repentina de peso

Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Bastidores de Ariana Grande em ‘Wicked’

Ariana Grande está em destaque nos cinemas como Glinda, no aguardado filme musical Wicked. Embora sua atuação tenha dividido opiniões entre os críticos, o longa já é apontado como um potencial sucesso de bilheteria, marcando um momento significativo na carreira e vida pessoal da cantora e atriz. Confira cinco curiosidades sobre a participação de Ariana nos bastidores:

1. Uma fã realizando um sonho

Desde os 10 anos, Ariana Grande é apaixonada por Wicked, que assistiu na Broadway ainda criança. Interpretar Glinda no filme é a realização de um sonho antigo, misturando o pessoal ao profissional.

2. Nome completo nos créditos

Ariana optou por ser creditada como Ariana Grande-Butera, seu nome completo, no filme. Segundo ela, essa escolha foi uma forma de homenagear a garota que se apaixonou pelo musical anos atrás.

3. Ligação com a música “Popular”

Antes mesmo de viver Glinda, Ariana já havia revisitado o universo de Wicked com a música “Popular Song”, lançada em 2013, que inclui um sample da icônica canção “Popular”, interpretada por sua personagem no filme.

4. Estilo nos bastidores

O figurinista do longa revelou que Ariana e Cynthia Erivo (Elphaba) pediram sapatos com saltos muito altos para o filme. Com 1,54m de altura, ambas queriam parecer mais esguias na tela grande, o que trouxe um charme único às suas performances.

5. Romance nos bastidores

Embora Glinda não corresponda ao amor de Boq na trama, a química ultrapassou as câmeras. Ariana começou um relacionamento com Ethan Slater, que interpreta o personagem no filme. Ambos terminaram seus casamentos e assumiram o romance, que segue em destaque nas manchetes.

Um marco para Ariana Grande

Mais do que um trabalho, Wicked simboliza um momento de transformação para Ariana, consolidando sua presença no cinema e revisitando um capítulo importante de sua vida. Fãs e críticos aguardam ansiosos o impacto do filme, que promete ser um divisor de águas na carreira da artista.