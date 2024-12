Anitta abre o jogo sobre pressão para engravidar de jogador de futebol

Anitta revelou detalhes sobre as expectativas criadas em torno dos seus planos para se tornar mãe. A cantora, de 31 anos, afirmou que não possui nenhuma perspectiva sobre querer, de fato, ter um filho.

Em entrevista à revista Quem, a ‘Girl from Rio’ apontou que existe diversos sacrifícios que a mulher enfrenta após a maternidade, e que não está disposta a passar pelas mesmas coisas.

"Vivo mudando de opinião sobre essa questão da maternidade. Não tenho certeza se quero ou não ter filhos. Às vezes penso que quero, às vezes falo ‘poxa vida, tem que abrir mão de muita coisa’. Acho que a sociedade ainda está muito atrás nessa questão de ter filhos", iniciou Anitta.

Sincera, Anitta apontou que a possibilidade de ter um filho pode ser possível, a depender do seu parceiro. "Depende muito de quem seria o pai. Acho que é uma coisa que se tiver que acontecer, vai acontecer", explicou ela, que atualmente namora o jogador de futebol Vinícius Souza.

Ainda que possua dúvidas, a cantora afirmou que não congelou óvulos para tentar ser mãe. "Estou com 31 anos, não congelei óvulo e vou deixando a vida me levar, como tudo na minha vida. Não tenho esse sonho de viver isso dentro das normas que a sociedade impõe hoje, mas não sei, estou deixando rolar", contou.