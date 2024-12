Cláudia Abreu retorna à Globo em 2025; relembre personagens icônicos

Cláudia Abreu, atriz, voltará às novelas em 2025. A atriz fará parte do elenco da próxima novela das sete, Dona de Mim, escrita por Rosane Svartman. A informação é do colunista Duh Secco e confirmada pela Folha de S. Paulo.

A última da novela da atriz na Globo foi a insossa A Lei do Amor, em 2016, que não deixou saudades. Recentemente, Cheias de Charme foi reprisada na Globo na Edição Especial. Na trama, a atriz chamou atenção com a excêntrica Chayene.

Leia também: Desligado da Record, Rodrigo Faro disse há 2 meses que não queria sair da emissora

Recentemente, uma entrevista de Cláudia Abreu à Rádio Metrópole, em Salvador, viralizou. A atriz comentou que não tem medo do boom de influencers nas novelas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O tempo vai dar conta disso. Eu acho que isso é um fenômeno atual e não acho que vai durar. Porque eu acho que a arte é muito forte e ela resiste. Eu fico muito tranquila. Eu não faço qualquer coisa para ter seguidores, achando que isso vai me trazer trabalho e que eu preciso desesperadamente deixar de ser eu mesma e fazer coisas que eu não faria para ganhar seguidores", desabafou.

Relembre alguns papéis da atriz:

Anos Rebeldes (1992)

Na minissérie de Gilberto Braga, a atriz viveu a destemida Heloísa. Ela começa na história como mais uma jovem fútil, mas se transforma em plena ditadura militar. "Acredito que seja o melhor papel que criei. Era uma heroína típica, arrebatada", admitiu o ator no livro Autores- Histórias da Teledramaturgia.

Pátria Minha (1994)

A novela não foi um grande sucesso na época. Muitas polêmicas nos bastidores, principalmente com Vera Fischer. Contudo, Cláudia Abreu, na trama, foi a protagonista Alice, em pleno horário nobre, e fez par romântico com Fábio Assunção.

Celebridade (2003)

Em mais uma novela de Gilberto Braga, a atriz foi a "cachorra" Laura. A vilã roubou a cena na trama e marcou na teledramaturgia. "Foi uma personagem super marcante na minha carreira, sem dúvida, apesar de que eu já tinha feito outras personagens que me marcaram muito também, como a Clara, de Barriga de Aluguel, e a Heloísa, de Anos Rebeldes. Fazer a Laura era uma alegria. O Gilberto faz vilãs como ninguém", contou em entrevista ao Gshow.

Cheias de Charme (2012)

A novela foi um fenômeno na época. Cláudia Abreu viveu a excêntrica cantora Chayene, uma vilã bem-humorada, que caiu nas graças do público.