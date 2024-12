Mari Ávila está indignada com Andressa Urach, após fim do namoro: "Não é justo"

Mari Ávila expõe indignação após fim do namoro com Andressa Urach: "Não é justo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)



Mari Ávila usou as redes sociais nesta última quinta-feira (5), e impressionou os seguidores ao ter exposto que foi traída por Andressa Urach. A criadora de conteúdo adultos, que assumiu o romance com a modelo, declarou também ter sido "ridicularizada" por ela.

"Não é justo"

"Eu falei que se ela ficasse interessada por outra pessoa era só abrir o jogo e ela me escondeu. Fiquei sabendo disso [novo namoro] na internet. Não é justo. Eu tentei entregar o meu melhor e recebi isso em troca. Eu não quero mais ninguém nunca mais", disparou ela, por meio de uma live feita no Instagram.

"É muita ridicularização. Não é justo. As alianças estão aqui comigo e ela não teve o mínimo de respeito", afirmou Mari Ávila, que desembolsou em torno de R$ 20 mil para a troca de alianças de compromisso com Andressa Urach.

A produtora afirmou, por sua vez, que sempre priorizou Urach durante o relacionamento, e foi surpreendida com o novo namoro dela com Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, em que chegou a fazer uma tatuagem de casal com ele. "Eu estava fazendo de tudo, cuidando dela, alianças de mais de R$ 20 mil e ela não valorizou o mínimo. Vou jogar essa merda fora [aliança]", disse.