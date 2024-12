Lucas Lucco abre o jogo sobre transtorno: "Cada dia você acorda de um jeito"

Aos 33 anos, Lucas Lucco emocionou fãs ao compartilhar sua trajetória com o transtorno bipolar, diagnosticado aos 10 anos. Em entrevista à GQ Brasil, o cantor revelou o impacto da condição em sua vida pessoal e carreira, destacando sua decisão de revisitar a importância da saúde mental no Brasil. "Meu propósito é ajudar a ampliar a abordagem sobre saúde mental, que ainda é muito limitada no país", disse.

Leia também: O possível setlist do show do Post Malone no VillaMix

O cantor também revelou que a genética e a rotina intensa da carreira foram gatilhos para os altos e baixos emocionais que enfrenta. Além do transtorno bipolar, Lucas lida com TDAH severo, desafios que ele busca desmistificar por meio de suas redes sociais. "Cada dia é diferente. Um dia você acorda mal, no outro, está tudo bem. E ainda assim, a vida exige que você siga em frente. É preciso falar sobre as doenças invisíveis", refletiu o artista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na última segunda-feira (2), Lucco publicou um vídeo que preocupou seus seguidores. A gravação mostrava o cantor acordando com uma expressão abatida e ouvindo uma música melancólica. Ele desabafou: "Bem-vindo ao meu mundo bipolar." Apesar das preocupações, Lucas ressaltou que compartilhar esses momentos é parte de sua missão: "Tem gente que precisa ver esse tipo de conteúdo. É minha obrigação mostrar o lado que ninguém vê."

Leia também: Mari Ávila está indignada com Andressa Urach, após fim do namoro: "Não é justo"

Lucas, que anunciou uma pausa na carreira em dezembro de 2023 para focar em sua saúde, reforçou que não se preocupa com críticas, pois seu objetivo é ajudar. Ao abordar um tema tão relevante, ele inspira debates necessários e amplia a conscientização sobre as lutas invisíveis que muitos enfrentam diariamente.