Andressa Urach revela cachê milionário de conteúdo pornô: "Top 1"

Andressa Urach, conhecida por sua trajetória polêmica, consolidou-se como destaque na indústria de conteúdo adulto em 2024. A atriz revelou no Instagram que faturou mais de R$ 6,5 milhões apenas na plataforma Privacy, tornando-se recordista de arrecadação em pouco tempo. "Podem falar o que quiserem da minha vida pessoal, mas contra os meus resultados ninguém pode dizer nada", declarou ao exibir o montante exato de R$ 6.505.091,61.

Com autoestima em alta, Andressa ainda destacou sua posição histórica no mercado. "Muitas dizem ser as top 1, mas demoraram anos para alcançar o que eu consegui em tão pouco tempo. Desculpe, colega, mas a mamãe bateu o recorde!", afirmou, em tom provocativo. O sucesso repentino reforça sua habilidade em capitalizar sua imagem, mesmo diante das críticas.

A ex-modelo tem investido fortemente em conteúdos exclusivos, alavancando sua renda em plataformas privadas de assinatura. Andressa atribui o sucesso ao foco na carreira e ao conhecimento estratégico do mercado digital. "Meu trabalho fala por si. Enquanto muitos opinam, eu sigo entregando resultados", disse, evidenciando sua confiança no segmento.

Além de comemorar o faturamento milionário, Urach usa as redes para inspirar seguidores que desejam independência financeira. O feito histórico não só solidifica sua influência no ramo como também gera debates sobre estigmas associados a esse tipo de trabalho. Com recordes e declarações ousadas, Andressa continua movimentando as redes e ampliando sua relevância na indústria de conteúdo adulto.

