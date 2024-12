Revelações sobre o novo projeto musical de Juliette

Em entrevista exclusiva à CNN durante o Unlock da CCXP24, Juliette, campeã do BBB 21, revelou que lançará um novo projeto musical em 2025. A cantora de 35 anos, que também participou de um painel sobre o poder dos fandoms no evento, compartilhou empolgantes novidades sobre o trabalho que sucederá seu especial “São Juão”.

Juliette adiantou que o novo projeto será marcado por uma pegada mais dançante e festiva, refletindo a sua personalidade animada e enérgica, que conquistou o público durante o confinamento no reality show da TV Globo. “É um trabalho mais rua, mais moleca, mais divertido. Essa Juliette mais balada, que viam no Big Brother, dançando, sendo feliz e leve”, explicou.

A cantora promete entregar um projeto mais focado na diversão, sem perder suas raízes e elementos que caracterizam sua música. Embora tenha confirmado que as novas músicas serão lançadas a partir de janeiro de 2025, Juliette ainda não definiu se essas faixas farão parte de um álbum completo ou serão disponibilizadas como singles.

“Depois a gente vê se faz algo ou se deixa assim, mas é um projeto para dançar, para ouvir e curtir em todos os lugares”, afirmou, deixando os fãs ansiosos pela novidade. Além de falar sobre o novo projeto, Juliette também comentou sobre o sucesso de “São Juão”, seu álbum especial lançado para celebrar os festejos juninos.

O trabalho, que incluiu regravações de clássicos e músicas inéditas, foi um resgate da sua infância e um tributo à cultura nordestina. A cantora revelou sua intenção de lançar um “São Juão” anualmente, assim como o Carnaval, para manter viva a tradição das festas que a emocionam profundamente. “Quero que tenha todos os anos, o São João é algo que me move muito e tem que ter todo ano”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Manu Gavassi se arrepende de ter acusado Juliette de plágio

Manu Gavassi voltou a abordar um tema controverso durante sua participação no programa De Frente Com Blogueirinha. A cantora e atriz falou sobre a acusação de plágio que fez contra Juliette no final do ano passado, após o lançamento do clipe Quase Não Namoro, em parceria com Marina Sena.

No comunicado divulgado na época, Manu expressou profunda tristeza ao ver a produção, alegando que a equipe de Juliette, composta por “pessoas conhecidas”, havia utilizado referências diretas de seu projeto Gracinha, lançado em 2021. No entanto, durante a recente entrevista, Manu mudou de opinião e esclareceu os fatos.

“Não foi plágio! Houveram semelhanças, mas não foi culpa dela, foi culpa do designer”, explicou a cantora. Ao longo da conversa, Blogueirinha levantou uma questão recorrente na internet, mencionando que a música áudio de desculpas, lançada por Manu em 2019, teria inspirado elementos presentes em Gracinha.

Gavassi reconheceu a ironia da situação, admitindo que se plagiou e exagerou na reação. “Ou seja, eu me plagiei, e depois fiz um escândalo ridículo. Sendo que eu que tinha feito o próprio plágio”, confessou. Ela também comentou sobre a fonte utilizada para os títulos dos projetos, destacando que se tratava de uma fonte aberta, disponível para qualquer um.

“Não, e eu tô falando que é parecido, sendo que é uma fonte aberta, eu nem paguei essa fonte. Eu descobri isso depois”, disse Manu. Ao finalizar sua fala, Manu deixou claro que, embora não considere o ocorrido um plágio, reconhece a existência de semelhanças que devem ser respeitadas dentro da indústria criativa.

“Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas, eu acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças. A equipe que trabalha e o que a gente respeita e o que a gente ignora. Muito coisa é parecida e eu não sou o alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo, eu entendo isso. Mas enfim, falei o que eu queria falar na época”, concluiu.