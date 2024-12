“Melhor da Tarde” da Band cresce na audiência e conquista mais telespectadores em dezembro

O Melhor da Tarde, programa da Band apresentado por Catia Fonseca, tem se destacado na audiência nos últimos meses. Com uma proposta de entretenimento variado, o programa tem conquistado mais telespectadores e mostrado um crescimento consistente. Durante o mês de novembro, o Melhor da Tarde obteve uma média de audiência que variou entre 1,0 e 1,5 pontos, mas já no início de dezembro, o programa alcançou 2,1 pontos, marcando uma expansão considerável em seu público.

O sucesso do programa pode ser atribuído, em parte, à interação entre Catia Fonseca e os seus convidados fixos, como os colunistas Alex Sampaio e Daniel Nascimento, que trazem conteúdos interessantes sobre atualidades, entretenimento, comportamento e bem-estar. A mistura de temas variados e a proximidade que Catia estabelece com a audiência têm sido fatores fundamentais para esse crescimento. A atração se tornou um espaço agradável e descontraído para os telespectadores que buscam se atualizar sobre o dia a dia de forma leve.

Esse aumento na audiência reflete também um cenário positivo para a Band, que tem investido em novos formatos para fortalecer sua programação. O Melhor da Tarde se mostra como um exemplo de adaptação e sucesso dentro da grade da emissora, conquistando a confiança do público e se consolidando como uma das atrações mais assistidas da faixa vespertina. A tendência é que, com a continuidade desse desempenho, o programa siga ampliando seu alcance e se tornando cada vez mais relevante no cenário televisivo nacional.