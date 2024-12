Tribo de Jah celebra 40 anos com relançamento em vinil

A icônica banda Tribo de Jah, referência do reggae brasileiro, comemora suas quatro décadas de trajetória com o relançamento especial de seu álbum clássico Regueiros Guerreiros em vinil. A iniciativa é da Brisa Discos, selo de São Luís do Maranhão, em parceria com as lojas 33RPM e Planta e Vinil, que também são grandes apoiadoras da cena musical maranhense.

A edição comemorativa, limitada a 250 unidades, traz um vinil vermelho de 180 gramas e capa dupla, sendo uma verdadeira relíquia para fãs e colecionadores. O álbum, originalmente lançado em 1992, é considerado um marco do reggae roots no Brasil, conhecido por suas mensagens de justiça social e espiritualidade.

Formada na década de 1980 na Escola de Cegos do Maranhão, a Tribo de Jah nasceu do encontro de quatro músicos cegos, um com visão parcial e do vocalista Fauzi Beydoun, que lidera a banda até hoje. Inspirada pela cena vibrante de reggae em São Luís, cidade apelidada de “Jamaica Brasileira”, a banda construiu uma carreira sólida no Brasil e no exterior, tornando-se símbolo de resistência cultural.

Detalhes da edição especial

O relançamento de Regueiros Guerreiros resgata o legado da banda com uma seleção especial de faixas icônicas, como Babilônia em Chamas, Reggae Bumba-Boi e Neguinha. A pré-venda já está disponível no site oficial da Brisa Discos (brisadiscos.com.br/tribodejah) ao preço de R$ 195,00, com previsão de envio para fevereiro de 2025.

Fundada em 2023 em São Luís, a Brisa Discos tem como missão preservar a riqueza musical da região e dar visibilidade tanto a novos artistas quanto a obras clássicas. Entre seus lançamentos recentes estão os álbuns Galaxy Species da banda Soulvenir e Brasil com Z / Auschwitz Tropical da banda Basttardz.