O que Ariana Grande disse sobre perda repentina de peso

A estrela de “Wicked”, Ariana Grande, abriu o coração em uma entrevista recente com a influenciadora Sally, abordando os constantes comentários sobre seu corpo. Visivelmente emocionada, a cantora e atriz compartilhou sua experiência lidando com julgamentos públicos desde a adolescência e ressaltou os impactos negativos desse tipo de opinião.

“Tenho feito isso na frente do público, sendo quase um espécime em uma placa de Petri desde que tinha 16 ou 17 anos. Ouvi de tudo: todas as versões sobre o que há de errado comigo. Então você tenta consertar, mas depois é criticado por outros motivos”, desabafou Ariana, destacando a pressão de ser constantemente avaliada.

Ariana explicou que, independentemente da escala ou contexto, esses comentários são desconfortáveis e muitas vezes invasivos. Ela comparou a experiência a situações cotidianas que qualquer pessoa pode enfrentar, como em reuniões de família, onde observações sobre o peso são feitas sem consideração pelo impacto emocional.

“A sociedade parece ter desenvolvido um conforto perigoso em comentar sobre a aparência dos outros, seja sobre saúde, roupas ou escolhas pessoais. Isso é prejudicial para todos os envolvidos”, afirmou a artista.

Apesar das críticas, Ariana destacou a importância de sua rede de apoio, que a ajuda a manter o foco no que realmente importa. Ela reforçou a necessidade de se proteger desse tipo de “barulho”, seja no ambiente online ou offline.

“Tenho uma vida para viver, amigos para amar e trabalho a fazer. Esses comentários não são convidados, então não deixo mais espaço para eles. E vocês também devem se proteger — bloqueiem, deletem aplicativos, façam o que for necessário para preservar sua saúde mental.”

Ariana concluiu com uma mensagem poderosa sobre autocuidado e limites: ninguém tem o direito de invadir a privacidade ou questionar as escolhas alheias. A entrevista completa está disponível online, mostrando um lado mais pessoal e vulnerável da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Bastidores de Ariana Grande em ‘Wicked’

Ariana Grande está em destaque nos cinemas como Glinda, no aguardado filme musical Wicked. Embora sua atuação tenha dividido opiniões entre os críticos, o longa já é apontado como um potencial sucesso de bilheteria, marcando um momento significativo na carreira e vida pessoal da cantora e atriz. Confira cinco curiosidades sobre a participação de Ariana nos bastidores:

1. Uma fã realizando um sonho

Desde os 10 anos, Ariana Grande é apaixonada por Wicked, que assistiu na Broadway ainda criança. Interpretar Glinda no filme é a realização de um sonho antigo, misturando o pessoal ao profissional.

2. Nome completo nos créditos

Ariana optou por ser creditada como Ariana Grande-Butera, seu nome completo, no filme. Segundo ela, essa escolha foi uma forma de homenagear a garota que se apaixonou pelo musical anos atrás.

3. Ligação com a música “Popular”

Antes mesmo de viver Glinda, Ariana já havia revisitado o universo de Wicked com a música “Popular Song”, lançada em 2013, que inclui um sample da icônica canção “Popular”, interpretada por sua personagem no filme.

4. Estilo nos bastidores

O figurinista do longa revelou que Ariana e Cynthia Erivo (Elphaba) pediram sapatos com saltos muito altos para o filme. Com 1,54m de altura, ambas queriam parecer mais esguias na tela grande, o que trouxe um charme único às suas performances.

5. Romance nos bastidores

Embora Glinda não corresponda ao amor de Boq na trama, a química ultrapassou as câmeras. Ariana começou um relacionamento com Ethan Slater, que interpreta o personagem no filme. Ambos terminaram seus casamentos e assumiram o romance, que segue em destaque nas manchetes.

Um marco para Ariana Grande

Mais do que um trabalho, Wicked simboliza um momento de transformação para Ariana, consolidando sua presença no cinema e revisitando um capítulo importante de sua vida. Fãs e críticos aguardam ansiosos o impacto do filme, que promete ser um divisor de águas na carreira da artista.