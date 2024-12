Anitta planeja ter filhos? Saiba o que ela disse

A cantora Anitta, de 31 anos, voltou a falar sobre a possibilidade de ter filhos, mas revelou que atualmente não tem certeza se deseja seguir esse caminho. Em entrevista à Quem, a artista carioca compartilhou suas reflexões sobre maternidade, destacando os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade contemporânea.

“Vivo mudando de opinião sobre essa questão da maternidade. Às vezes penso que quero, mas também penso: ‘Poxa vida, tem que abrir mão de muita coisa’. Acho que a sociedade ainda está muito atrasada nesse aspecto. A mãe tem muitas responsabilidades, enquanto o pai quase nenhuma. E, se a mãe adotar comportamentos comuns aos pais, ela é julgada. Fomos criadas para sentir culpa, e isso me faz pensar se realmente quero”, explicou.

Anitta ressaltou que, para considerar a maternidade, seria essencial que o parceiro estivesse disposto a dividir as tarefas de forma justa. Atualmente, a cantora namora o jogador de futebol Vinicius Souza, mas afirma que a decisão depende muito do contexto e do relacionamento.

“Depende muito de quem seria o pai. Acho que é algo que, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não é algo que eu planeje seguindo as normas que a sociedade impõe”, afirmou.

Apesar das dúvidas sobre o futuro, Anitta revelou que não tomou medidas para adiar a decisão, como o congelamento de óvulos, e prefere deixar o destino seguir seu curso. “Estou com 31 anos, não congelei óvulos e vou deixando a vida me levar, como faço com tudo na minha vida. Não tenho esse sonho dentro dos moldes tradicionais, mas também não descarto. Estou deixando rolar”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

A tracklist do álbum de carnaval de Anitta

A cantora Anitta anunciou oficialmente a tracklist de seu aguardado álbum de Carnaval, Ensaios de Anitta. O projeto, que contará com 12 faixas, promete agitar as festas carnavalescas de 2024 com participações de peso, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, Livinho, e mais.

Entre as músicas confirmadas estão “Lugar Perfeito” (com Ivete Sangalo), “Perdeu” (com Simone Mendes), “Sem Freio” (com Livinho), além de solos como “Chata Pra Caralho” e “Capa de Revista”. Quatro das faixas ainda não tiveram seus títulos revelados, aumentando a expectativa dos fãs.

Confira a tracklist parcial:

“Lugar Perfeito” (com Ivete Sangalo) “Imagina” (com Rogerinho) “Perdeu” (com Simone Mendes) “Sei Que Tu Me Odeia” (com MC Danny) “Chata Pra Caralho” “Capa de Revista” “Sem Freio” (com Livinho) “Maratona de Jogação” (com Hitmaker) Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada

Além do álbum, Anitta compartilhou novidades sobre seus próximos passos. Em entrevista ao programa Fantástico, revelou que está escrevendo um livro, embora tenha preferido manter os detalhes em sigilo.

A artista também será homenageada no Prêmio Multishow no dia 3 de dezembro, recebendo o troféu Vanguarda, em reconhecimento à sua contribuição inovadora para a música brasileira.