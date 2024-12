Tudo o que se sabe sobre o novo álbum de Jisoo

A cantora Jisoo, integrante do BLACKPINK, revelou que está prestes a lançar seu novo álbum solo, dando continuidade à sua carreira como artista independente após o sucesso de seu primeiro projeto. A novidade foi confirmada pela própria artista durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, onde ela compartilhou detalhes sobre o processo de criação do novo trabalho.

“Todos os preparativos estão feitos, estamos na fase de organizar tudo juntos”, disse Jisoo, deixando claro que a expectativa para o lançamento está alta. Ela também afirmou que o disco será lançado em breve, surpreendendo os fãs ao adiantar que “será lançado mais rápido do que imaginávamos” e que o álbum contará com mais faixas do que seu anterior, mas sem exageros. “São todas faixas que eu gosto, então deem muito amor” completou a cantora.

Jisoo fez sua estreia como solista em março de 2023, com os singles “Flower” e “All Eyes On Me”. Desde então, os fãs têm aguardado ansiosamente por mais novidades de sua carreira solo. Até agora, ela é a única integrante do BLACKPINK a não ter lançado novos projetos em 2024, enquanto Rosé, Lisa e Jennie já presentearam os fãs com músicas inéditas.

Rosé acaba de lançar seu disco “rosie” e tem conquistado os charts internacionais, especialmente com o sucesso de “APT.”, parceria com Bruno Mars. Lisa, por sua vez, prepara o lançamento de seu álbum para 2025, mas já lançou diversos singles, incluindo “Rockstar”, “New Woman” e “Kiss Me”. Jennie também revelou o single “Mantra” e está se preparando para estrear um novo álbum nos próximos meses.

Agora, Jisoo promete surpreender seus fãs com um trabalho que, segundo ela, traz músicas que tocam seu coração, prometendo uma nova fase musical que os fãs mal podem esperar para descobrir.

Tudo sobre ‘number one girl’ da Rose, do Blackpink

Rosé, integrante do BLACKPINK, surpreendeu os fãs com o lançamento do single “Number One Girl”. A faixa, que já chegou acompanhada de um videoclipe, faz parte do primeiro álbum solo da cantora desde sua saída da YG Entertainment, intitulado “Rosie”, com lançamento previsto para 6 de dezembro.

O projeto marca um novo capítulo na carreira de Rosé, agora fora da gigante do k-pop que gerenciou o BLACKPINK desde sua estreia. Em entrevista à revista ID Magazine, a cantora revelou que começou a idealizar o álbum logo após o histórico show do grupo no festival Coachella, em 2023, onde elas foram a primeira atração principal de k-pop a subir ao palco principal.

Ainda em 2023, Rosé estava em meio a uma intensa turnê mundial com o BLACKPINK, que somou 66 apresentações ao redor do globo, embora sem passar pelo Brasil. Após o fim da turnê, ela conta que enfrentou um período de vazio emocional, o que a motivou a se mudar para a Califórnia e focar na produção de suas próprias músicas como uma forma de superar essa fase.

“O processo do álbum foi muito terapêutico. Era o único lugar onde eu me sentia sã,” compartilhou a cantora. “Houve dias ruins em que eu precisava daquela sensação de segurança, como se estivesse sendo cuidada por minha mãe. Foi isso que me manteve em pé por um ano.”

Com o lançamento de “Number One Girl”, os fãs já podem ter uma ideia do que esperar de “Rosie”, que promete trazer uma abordagem mais pessoal e emocional da artista. Confira o clipe do single no canal oficial da cantora.