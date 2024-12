O possível setlist do show do Post Malone no VillaMix - (crédito: TMJBrazil)

Post Malone é uma das grandes atrações confirmadas para o VillaMix Festival, que acontecerá no dia 21 de dezembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O cantor traz ao Brasil a turnê de seu aguardado sexto álbum de estúdio, F-1 Trillion, lançado em agosto de 2024.

Este novo trabalho marca uma transição para o country, com parcerias de peso como Tim McGraw, Hank Williams Jr. e Dolly Parton, prometendo uma performance recheada de hits e novas músicas.

Além de Post Malone, o festival contará com shows de grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Vintage Culture, Veigh, Kevin Brauer Band e Thiago & Samuel, garantindo uma programação diversificada para todos os gostos.

Com base nas performances realizadas ao longo de sua turnê em 2024, o site Setlist.fm compilou uma lista do que pode ser esperado para o show de Post Malone no VillaMix. Entre as faixas mais esperadas estão os sucessos que marcaram sua carreira, como “Circles”, “Congratulations”, “White Iverson” e “Rockstar”, além das novas músicas do álbum F-1 Trillion. Confira o possível setlist:

Wrong Ones Finer Things Circles What Don’t Belong to Me Guy For That Chemical California Sober M-E-X-I-C-O Candy Paint Fallin’ in Love Who Needs You Two Hearts Stay I Fall Apart Better Now Texas Tea Psycho Yours White Iverson Go to Hell I Had Some Help Rockstar Congratulations Sunflower

O VillaMix Festival em São Paulo promete ser um evento imperdível para os fãs de música. Com a abertura dos portões marcada para as 13h, o público poderá curtir uma tarde e noite de grandes apresentações. Prepare-se para uma experiência única, que mistura os estilos de Post Malone e de outros artistas consagrados da música brasileira e internacional.

Data e local do evento

Data : 21 de dezembro de 2024

: 21 de dezembro de 2024 Local : Neo Química Arena, São Paulo

: Neo Química Arena, São Paulo Abertura dos portões: 13h

Tudo o que se sabe sobre show de Post Malone no VillaMix

O VillaMix, conhecido por sua forte ligação com a música sertaneja, surpreendeu ao anunciar o cantor Post Malone como uma das atrações internacionais da edição de 2024. O show acontecerá no dia 21 de dezembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e promete trazer uma mistura única de gêneros, incluindo pop, country e sertanejo.

Post Malone, que se apresentou no Brasil pela última vez em 2023 durante o festival The Town, retorna ao país com um show exclusivo para o VillaMix. O evento marcará a primeira edição do festival em cinco anos, após um longo hiato. A venda de ingressos terá início na próxima segunda-feira, 07 de outubro, a partir das 10h, no site oficial da Eventim.

O festival, tradicionalmente focado na música sertaneja, expandirá seu leque musical para incluir outros estilos, como pop e country. Post Malone, que recentemente lançou o álbum F-1 Trillion, se destaca por sua versatilidade musical, especialmente em seu flerte com o country, que vem ganhando espaço em sua carreira.