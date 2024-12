Marcão do Povo fica insatisfeito com mudança após chegada de Datena ao SBT - (crédito: TMJBrazil)

Chegada de Datena ao SBT provoca insatisfação de Marcão do Povo nos bastidores

A entrada de José Luiz Datena no SBT gerou desconforto interno, especialmente para Marcão do Povo, que perdeu o comando do “Tá Na Hora” e foi realocado ao “Primeiro Impacto”, programa de menor visibilidade. Apesar de declarações públicas afirmando estar “feliz”, fontes internas apontam que o apresentador se sente desvalorizado e “rebaixado” pela emissora.

Marcão acreditava que o “Tá Na Hora” era uma aposta do SBT para rivalizar com o “Brasil Urgente”, mas a chegada de Datena mudou os planos. A insatisfação não seria com o veterano, mas com a forma como a direção o tratou, retirando-o do horário nobre para um telejornal menos prestigiado.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, nos bastidores, o clima é de tensão. Marcão estaria frustrado com a falta de reconhecimento por seu trabalho no “Tá Na Hora” e com a ausência de explicações claras sobre sua transferência. Datena, por outro lado, foi alçado ao protagonismo na grade da emissora, aumentando o sentimento de exclusão do colega.

Comenta-se que Marcão está apenas aguardando o momento certo para decidir o futuro de sua carreira. Enquanto isso, o SBT enfrenta o desafio de reconquistar a confiança do apresentador e amenizar os conflitos internos causados pela chegada do novo contratado.

A mudança inesperada colocou Marcão em uma posição incômoda, mas também abre espaço para especulações sobre possíveis movimentações no mercado. A dúvida que permanece é se ele continuará no SBT ou buscará novos rumos.

O descontentamento de Marcão é mais um capítulo na complexa reformulação do SBT, que tenta fortalecer sua programação, mas enfrenta dificuldades para manter o equilíbrio entre seus talentos.