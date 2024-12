Ex-pastora choca ao revelar sexo por 8h com Andressa Urach: "Foi sem parar"

A ex-pastora Ana Akiva, que passou a produzir conteúdos íntimos para plataforma adulta, recentemente causou repercussão após ter gravado vídeo pornô com Andressa Urach.

A influenciadora digital deu detalhes dos bastidores, e revelou que as duas transaram por cerca de 8 horas sem pausas durante a produção do conteúdo.

"Foi sem parar"

"Sempre pega fogo e rola muita química entre nós [risos]. A Andressa exala sexo, ela sabe provocar e seduzir. Ficamos oito horas sem parar. O tesão falou mais alto e deixamos fluir naturalmente, sem tempo, sem pressa, apenas pelo prazer. Na primeira vez que gravamos já tinha rolado esse entrosamento, mas, agora foi ainda mais intenso. Somos insaciáveis", contou a ex-pastora, que afirmou já ter conhecimento sobre quem era Andressa Urach na época do concurso Miss Bumbum Brasil.

Sincera, Ana Akiva confessou que possuía uma atração por Urach desde aquela época, mas guardou para si. "Ficou reprimido. Ela era mais reservada, namorava na época, a gente não tinha intimidade. Por isso digo que não é só uma cena, não é só na frente das câmeras. Rola uma pegação mesmo, é coisa de pele. Nossos vídeos fazem sucesso por essa verdade, tem tara, tem desejo", confessou.

