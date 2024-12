Atriz de ‘Alma Gêmea’ abandonou carreira no auge para investir em outra profissão

Cecília Dassi pôde ter sido vista na reprise da novela Alma Gêmea (2005), que terminou na última nesta sexta-feira (6), no Vale a Pena Ver de Novo. Ela, que está longe dos folhetins desde que esteve em Viver a Vida (2009), não emplacou novos trabalhos desde então, por decisão própria.

A ex-atriz mirim, que estreou nas telinhas em 1996, fez sua estreia oficial nas novelas em Por Amor, no ano seguinte, e emplacou diversos outros trabalhos, como: Suave Veneno (1999), A Padroeira (2001), O Beijo do Vampiro (2002), Sete Pecados (2007) e Três Irmãs (2008).

Em entrevista concedida ao jornal O Globo, neste ano, Cecília Dassi relembrou os bastidores de Alma Gêmea, onde deu vida a Mirella. "Eu não me lembro de várias coisas, não lembrava que tinha feito algumas cenas. Mas as memórias que tenho são positivas. Não olho para trás com traumas", declarou ela.

Sobre o fim da carreira como atriz, a atriz de Alma Gêmea explicou o que foi crucial para tal decisão e migrar para a área da Psicologia. "Acho que já não estava mais fazendo muito sentido. Percebi que (a atuação) funcionava melhor para mim enquanto um hobby. A ideia de fazer novela, que é o principal meio de sobrevivência financeira dos atores do Brasil, não me agradava. É um formato em que a gente tem menos espaço criativo e foca mais no resultado mesmo", disse.

"A gente não tem muito tempo de estudar. Não estava me satisfazendo mais como artista. (…) Se eu não tivesse nenhuma outra alternativa, eu poderia ficar fazendo teatro. Mas, como me encantei muito pela psicologia, fez todo sentido a mudança de carreira", revelou Cecília Dassi.

