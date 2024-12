Relembre momentos marcantes da 'Eras Tour' de Taylor Swift

Com 152 shows em cinco continentes e mais de 11 milhões de ingressos vendidos, a “Eras Tour” consolidou Taylor Swift como uma das maiores artistas da atualidade. A turnê revisitou todas as fases da carreira da cantora, contemplando os 11 álbuns de estúdio em apresentações que duraram mais de três horas.

Entre os destaques, Taylor lançou as regravações de seus álbuns Speak Now (Taylor’s Version) e 1989 (Taylor’s Version), emocionando os fãs com novas versões de canções clássicas. Além disso, a turnê contou com participações especiais de artistas como Ed Sheeran e Hayley Williams, além da presença de seu namorado, Travis Kelce, que subiu ao palco em Londres.

Outro marco foi o lançamento do álbum The Tortured Poets Department durante a turnê, que trouxe novas músicas e mudanças na setlist, surpreendendo o público.

A “Eras Tour” também marcou a primeira turnê de Taylor no Brasil, com seis apresentações em novembro de 2023, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os shows foram um misto de êxtase e desafios. No Rio, as altas temperaturas causaram tumultos e a morte de uma fã, Ana Clara Benevides. Apesar disso, os shows em São Paulo quebraram recordes de público no Allianz Parque, reforçando o impacto cultural da cantora no país.

A “Eras Tour” não apenas quebrou recordes financeiros, como também impulsionou a economia local em diversas cidades, fenômeno apelidado de “Taylornomics”. A turnê catapultou Taylor ao status de bilionária, com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão.

O filme Taylor Swift: The Eras Tour, lançado em 2023, também bateu recordes de bilheteria, arrecadando mais de US$ 246 milhões mundialmente, tornando-se o filme-concerto mais lucrativo da história.