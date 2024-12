Reviravolta judicial: Fábio Jr. derrota ex-motorista em ação trabalhista

A reviravolta digna de novela movimentou os bastidores da Justiça do Trabalho: Fábio Jr., que há tempos enfrentava um processo milionário movido por seu ex-motorista Alex Aparecido Bueno, saiu vitorioso após a Justiça desmontar as alegações do ex-funcionário. Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Bueno, que pedia mais de R$ 650 mil por supostos danos morais, vínculo empregatício e verbas trabalhistas, foi desmascarado e condenado por litigância de má-fé.

O detalhe surpreendente? Documentos judiciais revelaram que Alex era, na verdade, sócio e administrador de uma das empresas que ele mesmo processava, a Eva Kar Transporte Executivo. A juíza Anna Carolina Marques Gontijo destacou que, mesmo após transferir sua participação na empresa para a esposa e depois para o filho menor de idade, Alex manteve vínculos com o negócio e tentou se beneficiar de forma indevida. “Uma verdadeira aventura jurídica”, escreveu a magistrada, sem meias palavras.

Com a derrota, além de ver suas demandas rejeitadas, Alex foi condenado a pagar mais de R$ 80 mil em honorários advocatícios, custas processuais e uma indenização ao cantor. A sentença confirmou aquilo que Fábio Jr. sustentava desde o início: que as acusações não passavam de um golpe jurídico. A vitória foi celebrada como um marco para o cantor, que se manteve discreto durante o processo, mas agora pode respirar aliviado e focar em sua carreira.