Qual o nome do novo baterista do Iron Maiden - (crédito: TMJBrazil)

Após a saída de Nicko McBrain, que anunciou sua despedida do Iron Maiden após 40 anos de carreira, a lendária banda britânica revelou seu novo baterista. Simon Dawson foi escolhido para assumir as baquetas do grupo.

Dawson não é um estranho ao universo de Steve Harris, fundador e baixista do Iron Maiden. Ele tocou ao lado de Harris por 12 anos no British Lion, incluindo apresentações em turnês internacionais, com passagem pela América do Sul. Essa experiência consolidou sua conexão com o estilo e a essência do heavy metal britânico.

O novo baterista chega com uma grande missão: participar da celebração dos 50 anos do Iron Maiden, marcados pela turnê “The Run For Your Lives”, que estreia no dia 27 de maio de 2025, em Budapeste, na Hungria.

A despedida de McBrain foi oficializada no último sábado, quando ele se apresentou pela última vez com a banda durante um show emocionante no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O evento marcou o fim de uma era e o início de um novo capítulo para o Iron Maiden.

Paul Di’Anno: qual a causa da morte do ex-vocalista do Iron Maiden

A causa da morte de Paul Di’Anno, vocalista dos primeiros álbuns do Iron Maiden, foi oficialmente confirmada. Aos 66 anos, Di’Anno faleceu no dia 21 de outubro, deixando fãs e colegas de banda em luto. Stjepan Juras, empresário do cantor e autor de diversos livros sobre o Iron Maiden, foi encarregado pela família de divulgar os resultados da autópsia ao público.

Em comunicado ao fã-clube Iron Maiden Brasil, Juras revelou que Di’Anno sofreu uma ruptura no saco pericárdico, que envolve o coração. Essa ruptura causou o preenchimento do pericárdio com sangue proveniente da artéria aorta, o que resultou em uma parada cardíaca imediata. A declaração foi endossada pelas irmãs de Di’Anno, Cheryl e Michelle, que enfatizaram que a morte foi rápida e, provavelmente, sem dor.

Para homenageá-lo, amigos e fãs se reuniram no último fim de semana no Underworld Camden, onde uma celebração em sua memória foi realizada. Durante o evento, músicos que dividiram o palco com Di’Anno ao longo dos anos tocaram em sua homenagem, proporcionando uma despedida emocionante.

Coincidentemente, a data de lançamento de teste do livro 666 Days with the Beast, escrito por Chris Dale e que narra momentos da carreira de Di’Anno, ocorreu no dia do seu falecimento. O livro, com edição especial, ainda está disponível para venda até o esgotamento dos exemplares.

O funeral do cantor, ainda sem data definida, será realizado na Inglaterra, onde será enterrado em sua cidade natal, próximo ao túmulo de Clive Burr, o baterista original do Iron Maiden, falecido em 2013.