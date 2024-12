Anitta planeja ter filhos? Saiba o que ela disse

Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

A tracklist do álbum de carnaval de Anitta

A cantora Anitta anunciou oficialmente a tracklist de seu aguardado álbum de Carnaval, Ensaios de Anitta. O projeto, que contará com 12 faixas, promete agitar as festas carnavalescas de 2024 com participações de peso, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, Livinho, e mais.

Entre as músicas confirmadas estão “Lugar Perfeito” (com Ivete Sangalo), “Perdeu” (com Simone Mendes), “Sem Freio” (com Livinho), além de solos como “Chata Pra Caralho” e “Capa de Revista”. Quatro das faixas ainda não tiveram seus títulos revelados, aumentando a expectativa dos fãs.

Confira a tracklist parcial:

“Lugar Perfeito” (com Ivete Sangalo) “Imagina” (com Rogerinho) “Perdeu” (com Simone Mendes) “Sei Que Tu Me Odeia” (com MC Danny) “Chata Pra Caralho” “Capa de Revista” “Sem Freio” (com Livinho) “Maratona de Jogação” (com Hitmaker) Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada

Além do álbum, Anitta compartilhou novidades sobre seus próximos passos. Em entrevista ao programa Fantástico, revelou que está escrevendo um livro, embora tenha preferido manter os detalhes em sigilo.

A artista também será homenageada no Prêmio Multishow no dia 3 de dezembro, recebendo o troféu Vanguarda, em reconhecimento à sua contribuição inovadora para a música brasileira.