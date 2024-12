Filho de Chico Anysio revela trabalho como ator pornô: "Não é difícil"

Nizo Neto, que é filho do saudoso Chico Anysio (1931-2012), relembrou um trabalho ao qual ele considerou ‘bizarra’ em sua carreira. Ele, conhecido por fazer diversas novelas e programas da Globo, contou que se aventurou gravando vozes em filmes pornôs, aproveitando da sua experiência com dublagem de personagens de sucesso de desenho animado.

"Não é difícil"

Em entrevista ao Splash, do UOL, o artista detalhou como foi: "Não é difícil, mas é bizarro [dublar pornô]. Ver pornô dublado é o que eu realmente acho estranho. Mas não dá mais grana, o pagamento é igual. Foi uma fase da minha vida. Mas é bom para o homem, né? Você está sendo pago para ver pornô", disse.

O filho de Chico Anysio é lembrado até hoje pelo personagem Ptolomeu, na primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo (1990-1995). "As pessoas têm a ideia de que os bastidores eram um show de humor à parte. Não era assim. Primeiro que comediantes são deprimidos, em geral. São pessoas sérias. Meu pai mesmo era um cara sério. Não fazia palhaçadas e nem piadinhas em casa. Muitos deles eram assim", contou.

Atualmente, Nizo Neto está longe das telinhas. Seu trabalho mais recente nas novelas foi em Eterna Magia (2007). Ele também trabalhou em outros humorísticos da Globo, como o Zorra.

