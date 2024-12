A história por trás da música de natal de V, do BTS

Em uma colaboração que atravessa gerações, V, do BTS, uniu-se ao ícone do jazz Bing Crosby em uma versão inédita de “White Christmas”. O projeto, lançado em 6 de dezembro de 2024, é o resultado de anos de trabalho e uma ideia que começou a ganhar forma em 2022, quando V, um grande fã de Crosby, postou um vídeo cantando “It’s Been a Long, Long Time” de seu ídolo.

O vídeo chamou a atenção da equipe de marketing da Primary Wave, que administra o espólio de Crosby, e a partir daí a ideia de um dueto foi germinando.

A Primary Wave, que havia adquirido uma participação no espólio de Crosby em 2021, tinha dois objetivos claros: rejuvenescer a imagem do cantor e expandir sua base de fãs, atingindo um público mais jovem. Foi quando a voz de V, com sua impressionante semelhança ao estilo vocal de Crosby, surgiu como a chave para alcançar essa meta.

O processo para concretizar a colaboração envolveu a gravação de novas partes instrumentais, a utilização de tecnologia de isolamento de voz para separar a gravação original de Crosby e a adição da voz de V, que foi gravada remotamente no final de 2023. A música, que traz arranjos modernos, foi trabalhada por um time experiente, incluindo o produtor Gregg Field, para garantir que a versão de 2024 ressoasse com os ouvintes contemporâneos.

O lançamento foi um grande sucesso, com o engajamento dos fãs de V, conhecidos como ARMY, alcançando números impressionantes. As redes sociais de Crosby explodiram com mensagens de apoio, e as interações aumentaram significativamente, mostrando como a colaboração conseguiu unir diferentes gerações e públicos.

Para Mary Crosby, filha do cantor, esse projeto é uma continuidade do legado de seu pai, que sempre foi aberto a inovações tecnológicas na música. “Papai teria adorado essa oportunidade de colaborar com V”, disse Mary, destacando o caráter visionário de Crosby.