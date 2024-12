Jorge e Mateus vão se separar? Como é pausa anunciada pela dupla

A dupla sertaneja Jorge & Mateus, uma das mais consagradas do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (9) um momento de mudança em sua trajetória: após a turnê comemorativa de 20 anos de carreira, que será realizada em 2025, eles planejam uma pausa por tempo indeterminado nos shows. Apesar da surpresa para os fãs, os artistas garantiram que essa decisão não significa o fim da parceria.

Uma pausa estratégica após duas décadas de sucesso

Em conversa com o jornalista André Piunti, Jorge e Mateus explicaram que a pausa será uma oportunidade para descansar, curtir a família e compor novas músicas.

"Provavelmente, quem estiver com a gente durante essa turnê toda possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar. Estamos falando sobre isso, são 20 anos e, desde os 18 anos, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho", explicou Mateus.

Jorge acrescentou que essa pausa é necessária para recarregar as energias e permitir que a dupla possa "contar essa história por mais tempo". "Acho que a gente precisa se dedicar a outras coisas também, até para continuar contando essa história por mais tempo", afirmou.

A turnê, que marca as duas décadas de carreira, começará em abril de 2025 e promete ser especial, com grandes shows nas principais capitais brasileiras, como São Paulo, Brasília, Belém e Manaus. A venda de ingressos para a pré-venda será aberta no próximo dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo sistema Sicoob.

Especulações sobre separação desmentidas

Desde o início da carreira, rumores sobre uma possível separação da dupla sempre estiveram presentes. Desta vez, Jorge e Mateus foram enfáticos em desmentir qualquer boato. "As pessoas às vezes especulam muito. Desde que o Jorge e Mateus começou, o pessoal fala que a gente vai se separar. Não tem nada disso", esclareceram.

Mateus reforçou que a pausa é um momento para viver outras experiências. "A gente quer curtir o processo. Vamos passar um mês ou dois e ver como nos sentimos em casa." A dupla deixou claro que o afastamento é temporário e necessário para priorizar aspectos pessoais que, ao longo da carreira, acabaram ficando em segundo plano devido à agenda intensa.

O legado continua

O anúncio da pausa é, na verdade, um reflexo do comprometimento de Jorge e Mateus com a longevidade de sua carreira e a qualidade do que oferecem aos fãs. Para muitos admiradores, a turnê de 20 anos será uma chance imperdível de acompanhar momentos históricos nos palcos, além de celebrar a trajetória de uma dupla que marcou o sertanejo universitário no Brasil.

Embora o futuro da dupla após a pausa ainda seja incerto em termos de datas, uma coisa é certa: Jorge e Mateus seguem unidos e comprometidos em voltar aos palcos no momento certo. Afinal, para eles, mais do que uma pausa, essa é uma forma de garantir que a história que construíram ao longo de duas décadas continue a emocionar o público por muitos anos ainda.



