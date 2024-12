Tiktoker de 22 anos dança ao lado de suposto namorado de 85 hospitalizado

A tiktoker canadense Bronwin Aurora, de 22 anos, está no centro de uma controvérsia após compartilhar um vídeo ao lado de um idoso de 85 anos, que ela afirma ser seu namorado. No vídeo, gravado no hospital, o homem aparece acamado enquanto Bronwin faz uma piada de mau gosto sobre herança, gerando indignação nas redes sociais. "Pessoal, eu estou no testamento. Devo desligar os aparelhos?" escreveu a influenciadora, provocando uma onda de críticas ao conteúdo.

A publicação, inicialmente postada no TikTok em outubro, viralizou recentemente em outras plataformas, atraindo uma enxurrada de comentários negativos. "Espero que ele a retire do testamento", comentou um internauta, enquanto outro criticou: "É isso que acontece quando crianças são criadas pela internet e não por adultos." A identidade do idoso não foi revelada, o que alimentou especulações de que ele poderia ser avô de Bronwin e que a relação seria forjada para atrair engajamento.

Bronwin continua a publicar conteúdos semelhantes, reforçando a narrativa do romance com o idoso. Em outro vídeo, ela pergunta: "Você viu meu namorado?" enquanto dança ao lado dele no hospital. Essa sequência de postagens divide opiniões: enquanto alguns usuários acreditam que tudo não passa de uma estratégia para ganhar visibilidade, outros expressam indignação com o tom insensível das publicações.

Com uma base sólida de seguidores, Bronwin conta com mais de um milhão de fãs no Instagram, 336 mil no X (antigo Twitter) e 107 mil no TikTok. Além de dancinhas e momentos de seu dia a dia, ela também compartilha conteúdos sensuais, incluindo material exclusivo para assinantes no OnlyFans. Apesar das polêmicas, a influenciadora segue atraindo atenção e dividindo opiniões, consolidando seu espaço no cenário digital, mas enfrentando questionamentos éticos sobre os limites da busca por engajamento.

