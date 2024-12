Jesuita Barbosa posta foto pelado em praia do Ceará

Jesuita Barbosa voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo (8), ao compartilhar uma foto completamente nu em uma praia de Icapuí, no Ceará. A imagem, marcada pela naturalidade e beleza da paisagem, provocou reações intensas entre os seguidores, que comentaram não apenas sobre a ousadia do ator, mas também sobre o autor do registro: Fabio Audi, ex-namorado de Jesuita.

O clique despertou especulações sobre uma possível reaproximação entre os dois. Fabio Audi, conhecido por sua atuação e fotografia, foi parceiro de Jesuita de 2014 a 2022, em um relacionamento discreto e nunca oficialmente assumido. Após o término, Jesuita passou a se relacionar com o ator Cícero Ibero, momento em que também tornou pública sua orientação sexual. "É um resgate da minha essência, sem máscaras", disse Jesuita em uma entrevista anterior sobre assumir sua sexualidade.

Nos comentários da postagem, fãs ficaram eufóricos com a possibilidade de reconciliação. "Vocês têm uma química única, essa foto só prova isso!", comentou um seguidor. Outros destacaram a ousadia e autoconfiança do ator: "Jesuita, você mata a gente com essas fotos!" Apesar das especulações, nem Jesuita nem Fabio Audi se pronunciaram sobre o status atual da relação.

Além de movimentar as redes sociais, Jesuita Barbosa segue com projetos profissionais de destaque. Ele será o protagonista do filme "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso, com estreia prevista para 2025. O ator promete trazer a intensidade e a autenticidade do icônico cantor para as telonas, consolidando sua posição como um dos nomes mais versáteis e talentosos do cinema brasileiro. Enquanto isso, sua presença nas redes sociais continua a atrair olhares e a manter os fãs curiosos sobre sua vida pessoal.