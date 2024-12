Rose Miriam, viúva de Gugu, pede perdão a Thiago Salvático: "Fui hipócrita"

Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu Liberato (1959-2019), usou as redes sociais e causou surpresa ao ter feito um pedido de perdão a Thiago Salvático, apontado como suposto ex-namorado do apresentador.

Através do Instagram, a médica refletiu acerca da repercussão causada após ter sido chamada de "iludida" pelo rapaz, e se defendeu: "Há poucos dias fui atacada no meu Instagram e imediatamente respondi ao comentário ao qual me senti muito ofendida. Eu não pensei duas vezes e me posicionei como um urso feroz para o ataque, de modo voraz transcrevi palavras terríveis. Isso me tirou a paz", escreveu.

"Fui hipócrita"

Na sequência, a viúva de Gugu desabafou: "[Isso] não condiz com o meu propósito de vida atual. Quero tentar não ser uma pessoa agressiva com quem quer que seja. Na verdade fui hipócrita, pois se falo do Amor de Cristo, como pude ser tão agressiva com o Thiago Salvático? Ele errou ao entrar no meu perfil para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional", declarou ela.

Por fim, Rose Miriam afirmou ter pedido desculpas a Thiago Salvático: "O que escrevi não durou muitos segundos, fiquei irada e a ira tem uma velocidade de ação extremamente rápida. […] Já pedi perdão a ele – aliás, nem sei se ele leu", disse.