O que Iron Maiden disse sobre saída de Nicko McBrain

O lendário baterista Nicko McBrain confirmou sua saída do Iron Maiden após mais de quatro décadas de contribuição ininterrupta à banda. O anúncio foi feito pelas redes sociais do grupo, logo após o show realizado no Allianz Parque, em São Paulo, marcando um fim simbólico à sua trajetória nos palcos com o Maiden.

Em sua declaração, Nicko agradeceu pelos 42 anos de carreira com o grupo, desde que assumiu o posto em 1982, substituindo Clive Burr. Ele enfatizou que continuará envolvido em projetos ligados ao Iron Maiden, mas sem participar de turnês. Além disso, o músico revelou que planeja focar em empreendimentos pessoais, como suas marcas e o restaurante Rock-N-Roll Ribs.

“Fazer turnê com o Maiden nos últimos 42 anos foi uma jornada incrível. Aos fãs, devo tudo, e vocês tornaram essa experiência inesquecível. Obrigado por tudo!”, declarou McBrain.

A banda também se manifestou através de uma nota assinada pelo empresário Rod Smallwood e pelos integrantes remanescentes. Eles expressaram gratidão pela contribuição inestimável de Nicko, mencionando que ele continuará sendo parte da “família Maiden”. O comunicado confirmou que um novo baterista já foi escolhido, e o anúncio será feito em breve.

“Nicko é e sempre será parte da família Maiden”, afirmou Steve Harris. “Temos memórias incríveis dos últimos 42 anos e desejamos muito sucesso em seus novos projetos.”

Nos últimos anos, Nicko enfrentou problemas de saúde, incluindo um AVC no início de 2023, que impactou sua performance. Apesar da recuperação, o músico de 72 anos admitiu que precisou adaptar seu estilo para continuar tocando. O Iron Maiden retomará as atividades em 2025 com a turnê Run for Your Lives, que celebra os 50 anos de estrada da banda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iron Maiden (@ironmaiden)

Qual o nome do novo baterista do Iron Maiden

Após a saída de Nicko McBrain, que anunciou sua despedida do Iron Maiden após 40 anos de carreira, a lendária banda britânica revelou seu novo baterista. Simon Dawson foi escolhido para assumir as baquetas do grupo.

Dawson não é um estranho ao universo de Steve Harris, fundador e baixista do Iron Maiden. Ele tocou ao lado de Harris por 12 anos no British Lion, incluindo apresentações em turnês internacionais, com passagem pela América do Sul. Essa experiência consolidou sua conexão com o estilo e a essência do heavy metal britânico.

O novo baterista chega com uma grande missão: participar da celebração dos 50 anos do Iron Maiden, marcados pela turnê “The Run For Your Lives”, que estreia no dia 27 de maio de 2025, em Budapeste, na Hungria.

A despedida de McBrain foi oficializada no último sábado, quando ele se apresentou pela última vez com a banda durante um show emocionante no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O evento marcou o fim de uma era e o início de um novo capítulo para o Iron Maiden.