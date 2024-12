Tudo o que se sabe sobre o possível retorno do Little Mix - (crédito: TMJBrazil)

A possibilidade de uma reunião do Little Mix voltou a alimentar as esperanças dos fãs. Em uma entrevista recente ao BANG Showbiz, Perrie Edwards afirmou que não descarta o retorno do grupo no futuro, embora tenha deixado claro que ainda não há planos concretos.

“Vou sentir saudades para sempre e vou amar o Little Mix para sempre. Definitivamente, nunca diga nunca [a uma reunião]. Nós nos amamos muito, somos melhores amigas, então acho que voltar a fazer uma turnê seria um sonho. Talvez no futuro façamos algo juntas novamente”, comentou a cantora.

Atualmente, Perrie está focada em sua carreira solo, que permite uma melhor conciliação com sua vida pessoal, especialmente a maternidade. Mãe de Axel, de três anos, a cantora mencionou que a dinâmica do Little Mix exigia maior comprometimento coletivo, o que impactava as agendas individuais das integrantes.

O grupo, formado em 2011 no X Factor, encerrou suas atividades em 2022, após a turnê The Confetti Tour. Essa série de shows comemorou o álbum Confetti (2020), marcando a última grande celebração antes da separação do trio composto por Perrie, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Jesy Nelson já havia deixado o grupo em 2020.

Desde a pausa do Little Mix, todas as integrantes têm investido em projetos solo. Leigh-Anne tem se destacado com sua carreira musical, enquanto Jade confirmou o lançamento de seu primeiro álbum solo para 2025. Perrie também está trabalhando em seu álbum de estreia, que promete explorar novos horizontes artísticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Little Mix (@littlemix)

Jade, do Little Mix, optou por abandonar seu sobrenome em carreira solo

A cantora Jade Thirlwall já está se preparando para uma nova fase em seu carreira, onde abandonará seu sobrenome. A decisão foi inspirada na cantora britânica Cheryl, que ao se separar do girl group Girls Aloud, que fazia parte, ela optou por seguir artisticamente apenas com o seu primeiro nome, uma medida tomada pensando em facilitar a memorização do nome artístico.

O sobrenome de Jade não é um dos mais fáceis de pronunciar e também de memorizar, abandona-lo talvez seja o caminho mais saudável para a sua carreira solo. “Jade está se esforçando para garantir que sua carreira solo decole“, garantiu uma fonte.