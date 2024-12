Detalhes sobre a pausa na carreira de Jorge e Mateus

Jorge e Mateus, uma das duplas mais consagradas da música sertaneja brasileira, anunciaram uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O descanso virá após a realização de uma turnê especial que celebra os 20 anos de trajetória da dupla, marcada para começar em abril de 2024.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Mateus explicou que a decisão de interromper a rotina de shows foi motivada pela necessidade de descansar e aproveitar momentos com a família.

“Provavelmente, quem estiver com a gente durante essa turnê estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar. São vinte anos e, desde os dezoito, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho”, declarou.

Jorge reforçou que a pausa será uma oportunidade para recarregar as energias e buscar novas inspirações. “A gente precisa se dedicar a outras coisas também, até para continuar contando essa história por mais tempo”, afirmou.

Embora o período de afastamento não tenha uma data exata para terminar, Mateus sugeriu que será algo entre três meses e dois anos. “A gente quer curtir o processo. Vamos passar um mês ou dois em casa e ver como nos sentimos”, explicou.

A turnê de 20 anos, que antecede o hiato, já tem mais de 20 datas confirmadas pelo Brasil e começará em São Paulo. Este projeto promete revisitar grandes sucessos da carreira da dupla, que marcou gerações com hits como Pode Chorar, Os Anjos Cantam e Propaganda.

O projeto Jorge e Mateus 20 Anos tem tudo para se tornar um marco inesquecível na carreira da dupla e na memória dos fãs. Com início marcado para abril de 2025, as primeiras apresentações acontecerão em cidades como São Paulo, Brasília, Belém e Manaus. O repertório inclui sucessos do recém-lançado álbum Check-In, além de grandes clássicos que marcaram a trajetória dos artistas.

“Esperamos ter ao nosso lado a galera que participou da nossa história nesses vinte anos. É uma honra e uma gratidão imensa celebrar com shows tão especiais”, afirmou Mateus. A estrutura promete ser grandiosa, e os ingressos estarão disponíveis em pré-venda a partir de 12 de dezembro, inicialmente pela plataforma Sicoob.