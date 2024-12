Quais músicas Taylor Swift não cantou na ‘The Eras Tour’

Após o encerramento da histórica The Eras Tour, Taylor Swift concluiu sua turnê bilionária que percorreu quatro continentes e celebrou músicas de 11 álbuns. A cantora, conhecida por seus shows de mais de três horas, fez uma seleção de grandes sucessos, mas não incluiu todas as faixas de sua vasta discografia.

Embora a The Eras Tour tenha abrangido quase toda a carreira de Swift, com duas músicas surpresa em cada show, algumas canções ficaram de fora. Ao todo, seis faixas não foram apresentadas durante a turnê. Confira abaixo as músicas que não apareceram no setlist:

Fearless (Taylor’s Version) : That’s When e Bye Bye Baby

: That’s When e Bye Bye Baby Red (Taylor’s Version) : Girl At Home, Ronan e Forever Winter

: Girl At Home, Ronan e Forever Winter Lover: Soon You’ll Get Better

Como foi o último show da ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift

Taylor Swift realizou o último show da histórica The Eras Tour no BC Place Stadium, em Vancouver, Canadá. A apresentação, que encerrou a terceira noite consecutiva na cidade, marcou o fim de uma das maiores turnês de sua carreira e da música pop.

O show foi repleto de momentos emocionantes. Gracie Abrams, responsável por abrir as apresentações da turnê, fez um discurso tocante sobre o impacto de Taylor em sua vida e carreira. “Como todos vocês, eu cresci com as músicas da Taylor magicamente conectando-se a momentos da minha vida… ela sempre entendeu”, declarou a jovem cantora.

Taylor também demonstrou sua gratidão aos fãs durante a apresentação. Antes de cantar All Too Well, da era Red, ela discursou sobre a conexão especial criada ao longo da turnê. “O legado duradouro desta turnê é que vocês criaram um espaço de alegria, união e amor. Vocês me permitiram revisitar cada era da minha vida com o mesmo entusiasmo e paixão de quando fiz essas músicas.”

Seguindo a tradição da The Eras Tour, Taylor incluiu no setlist algumas surprise songs. Entre as escolhidas para o grand finale estavam A Place in This World e New Romantics, além de uma mistura de Long Live com New Year’s Day. Como destaque especial, Taylor apresentou The Manuscript, faixa de seu mais recente álbum, The Tortured Poets Department.

A The Eras Tour não foi apenas uma celebração da carreira de Taylor Swift, mas também um marco na música pop e na cultura de shows ao vivo. Com um público massivo em todas as datas, a turnê consolidou ainda mais seu lugar como uma das artistas mais influentes de sua geração.