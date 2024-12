O polêmico término de Machine Gun Kelly e Megan Fox

O relacionamento entre o rapper Machine Gun Kelly e a atriz Megan Fox chegou ao fim mais uma vez. A informação foi divulgada pelas publicações norte-americanas TMZ e Us Weekly, que relataram que o casal encerrou o romance no final de novembro deste ano, pouco mais de um mês após a atriz anunciar sua gravidez.

A estrela de Transformers e Garota Infernal revelou em 11 de novembro que estava esperando seu primeiro filho com o músico. Na ocasião, Megan compartilhou em suas redes sociais uma foto de sua barriga e do teste de gravidez positivo, emocionando os fãs. No entanto, o relacionamento do casal, que havia sido retomado em 2023 após um rompimento no início do ano, enfrentou mais turbulências.

Megan também revelou ter sofrido uma perda gestacional durante o relacionamento. Em entrevista ao programa Good Morning America, ela descreveu o episódio como um dos momentos mais difíceis de sua vida: “Foi muito difícil para nós dois, e nos colocou em uma jornada selvagem juntos e separadamente, tentando entender por que isso aconteceu.”

O término marca mais um capítulo de altos e baixos no relacionamento do casal, que começou em 2020 e incluiu um noivado cancelado em fevereiro de 2023.

Megan é mãe de três filhos — Noah, Bodhi e Journey —, frutos de seu casamento anterior com Brian Austin Green. Já Machine Gun Kelly tem uma filha, Casie, de seu relacionamento com Emma Cannon.

Machine Gun Kelly elogia Megan Fox por postura durante reabilitação

Machine Gun Kelly celebrou um marco importante ao completar um ano de sobriedade, atribuindo grande parte do seu sucesso à namorada Megan Fox. Em um episódio do podcast Dumb Blonde, apresentado por Bunnie XO, MGK, cujo nome verdadeiro é Colson Baker, compartilhou que está “completamente sóbrio de tudo” desde agosto do ano passado. “Não bebo mais. Não bebo desde agosto passado”, afirmou o cantor de 34 anos.

Kelly revelou que decidiu procurar ajuda após concluir sua turnê europeia em julho de 2023, entrando em uma clínica de reabilitação de forma discreta. “Não contei a ninguém fora das pessoas mais próximas a mim. Essa foi a primeira vez que fui para a reabilitação”, disse ele. Durante o tratamento, MGK trabalhou com vários terapeutas e psiquiatras, encontrando finalmente métodos eficazes para lidar com sua raiva.

A jornada para a sobriedade não foi fácil. Kelly admitiu que, durante seus 20 anos, abusou das drogas, mas agora aceita que essa caminhada será desafiadora. Ele expressou gratidão a Megan Fox por seu apoio contínuo, especialmente durante os momentos de abstinência psicológica.

“Megan tem sido extremamente útil. Estou muito feliz que estou sóbrio quando estou com minha filha [Casie], podendo oferecer a paciência e o conselho que ela precisa.”, disse ele.

Durante a conversa, MGK também falou sobre sua infância traumática e o complexo relacionamento com seus pais. Ele relembrou a história de seu pai, que foi acusado do assassinato de seu próprio pai quando MGK tinha nove anos, um evento que deixou marcas profundas. “Eles merecem perdão”, disse Kelly sobre os comentários negativos que fez sobre seus pais no passado.

Ao final do podcast, MGK refletiu sobre seu crescimento pessoal e a resiliência que desenvolveu ao longo dos anos, algo que ele acredita ser resultado direto dos traumas que enfrentou. “Eu lutei contra todos esses traumas me tornando o que eu sempre quis que meu pai fosse: durão, enfrentando qualquer um que viesse até mim.”