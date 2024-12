Nando Reis se apresenta em Brasília nesta sexta-feira

O cantor Nando Reis desembarca em Brasília nesta sexta-feira (13) para se apresentação única no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O show faz parte da turnê Uma Estrela Misteriosa e será composto pelas músicas do novo álbum do artista, além dos grandes sucessos que marcaram seus 41 anos de carreira.

Nando fundamenta a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. "Uma Estrela Misteriosa é como um autorretrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico-cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor", explica.

O viés de superação diz respeito à luta de Nando contra o alcoolismo e as drogas. Segundo o artista, Uma Estrela Misteriosa é o primeiro projeto feito por ele completamente sóbrio. Já a preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas pelo músico e, por isso, a turnê respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Todos os shows da turnê terão intérprete de libras e uma pessoa da equipe responsável por fiscalizar e receber as pessoas com deficiência. As apresentações tiveram início em 20 de setembro, em Macapá, para celebrar o Equinócio de Primavera.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital. As entradas custam entre R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada solidária).

Serviço

Nando Reis em Brasília

Data: 13 de dezembro (sexta-feira)

Local: SDC - Ulysses Guimarães, Brasília/DF

Horário: 21h (início do show)

Valores: poltronas a partir de R$ 100 (meia e solidário) e R$ 200 (inteira); cadeirante a partir de R$ 180 (meia); espaço bistrô para 4 pessoas a partir de R$ 1.000