Andressa Urach anuncia agenda do namorado para gravação de sexo

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última terça-feira (10), e causou a surpresa dos milhares de seguidores e anunciou que o namorado, Cassiano França, mais conhecido como Kylian Cria, está disponível para gravação de conteúdos íntimos.

Através dos Stories do Instagram, a ex-vice Miss Bumbum, que também é criadora de vídeos de amor intenso, listou algumas exigências para acertar as gravações com o novo amor. "Quem quiser gravar com meu amor tá autorizada. É só chamar ele no direct dele e agendar. A gravação é com preservativo sempre!", iniciou ela.

"E tem que ter todos os exames negativos. Os exames: HIV, sífilis, heptatite B, hepatite C, neisseria gonorrhoeae, chylamydia. E não tem essa de conhecer antes e blá, blá, blá, querer papo que dure. É profissional, apenas. Que fique claro", disparou Andressa Urach.

O rapaz, que oficializou o envolvimento com Andressa Urach, três semanas depois dela ter sido fotografada em clima de romance com Mari Ávila, teve nudes vazados pelos internautas, e repercutiu entre os internautas.