Filha caçula de Neymar é hospitalizada e mãe desabafa: "Sem chão"

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha caçula de Neymar, fez um desabafo sobre a saúde da pequena, de apenas cinco meses nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (11). Através do Instagram, a influenciadora contou que precisou levar a herdeira ao hospital. Apesar de não dar detalhes sobre o quadro médico, Amanda descreveu o momento como um dos mais difíceis da maternidade.

Nos Stories, ela publicou uma foto dos pezinhos da bebê, com um acesso venoso no dedão. Em um texto sincero, expressou sua angústia: "O lado mais difícil da maternidade, para mim. Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles."

Na sequência, tranquilizou os fãs ao dizer que a bebê já está melhor: "Fiquei mais quietinha por estes dias. Tutu já está melhor, graças a Deus." Apesar disso, Amanda não revelou o motivo da hospitalização.

Neymar é pai de três filhos

Helena é a filha mais nova de Neymar, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de um ano, filha do jogador com Bruna Biancardi.

A gestação de Amanda foi discreta, já que ela e Neymar não assumiram um relacionamento publicamente. Ainda assim, o jogador marcou presença no nascimento da pequena, compartilhando momentos com a bebê nas redes sociais.