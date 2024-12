Por que Luan Santana irá reduzir quantidade de shows

O cantor Luan Santana anunciou uma importante mudança em sua carreira para o próximo ano: a redução drástica na quantidade de shows. Durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, exibida nesta quarta-feira (11), o sertanejo explicou que a decisão foi motivada por um desejo de se dedicar mais à família, especialmente à chegada de sua primeira filha, Serena, fruto de seu casamento com Jade Magalhães.

“Cara, não quero fazer muito show não. Quero reduzir pra menos da metade. Quero fazer uns 60 shows, no máximo”, revelou o artista. Luan destacou que, após 17 anos de carreira intensa, percebeu a necessidade de priorizar a vida pessoal. “Eu trabalho muito, me entrego 100% à minha música e, de repente, acendeu aquele alerta. A gravidez da Jade reforçou essa decisão. Reduzir a quantidade de trabalho será muito importante para mim.”

A primeira filha do casal, Serena, tem previsão de nascimento para o dia 12 de janeiro de 2025, em São Paulo. Luan revelou estar ansioso e emocionado com a nova fase. “Eu vou assistir o parto, não estou preparado, porque não tem como estar, é algo que nunca vivi. Mas sei que minha presença é essencial nesse momento, quero estar ao lado da Jade em tudo.”

O cantor também contou que a gestação de Jade tem sido tranquila, desmistificando as preocupações iniciais. “Eu achei que seria mais difícil, porque a Jade sempre foi enjoada para comer, mas, surpreendentemente, está sendo tudo muito tranquilo.”

Quem é Jade Magalhães? Namorada de Luan Santana está grávida

Luan Santana e Jade Magalhães compartilharam uma notícia emocionante: o casal está à espera do primeiro filho. Após reatarem o relacionamento no início deste ano, os dois deixaram fãs e amigos famosos animados com o anúncio da gravidez.

Jade e Luan, que já foram noivos, haviam terminado o relacionamento em 2020, mas voltaram a ficar juntos no começo de 2024. A notícia trouxe muita alegria e expectativa para o casal e seus seguidores, que acompanham de perto a história de amor dos dois.

Magalhães, de 31 anos, é uma influenciadora digital formada em Moda por uma universidade do Paraná. Natural de Alto Taquari, Mato Grosso, Jade é filha de Maurício Joel de Sá, ex-prefeito da cidade. Em 2017, seu pai teve os bens bloqueados pela Justiça sob acusação de superfaturar a reforma de ônibus, além de estar envolvido em atividades agropecuárias na região.

No Instagram, onde acumula quase 2 milhões de seguidores, Jade compartilha um estilo de vida sofisticado. Ela frequentemente posta fotos ao lado de Luan, exibindo looks de grife e momentos de seu dia a dia. Jade e Luan se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor em Alto Taquari.

Na época, Luan tinha apenas 17 anos e estava no início de sua carreira como cantor sertanejo. O relacionamento se tornou público meses depois e, desde então, os dois têm vivido uma relação de altos e baixos, mas sempre com muito amor e companheirismo. Com a chegada do primeiro filho, o casal inicia uma nova fase de sua jornada juntos, para a alegria de todos que torcem por eles.