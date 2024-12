O retorno do Scorpions ao Rio com turnê comemorativa - (crédito: TMJBrazil)

A lendária banda Scorpions anunciou um retorno aguardado ao Rio de Janeiro em 2025, trazendo sua turnê mundial “Coming Home”, que celebra seis décadas de carreira. A apresentação será no dia 21 de abril, no Qualistage, dois dias após a performance da banda no Monsters of Rock, festival que acontece em São Paulo.

Com mais de 50 anos de história, o Scorpions é um ícone do rock mundial, conhecido por hits como Wind of Change, No One Like You e Rock You Like a Hurricane. Em 2025, a banda prepara uma série de shows para comemorar seu 60º aniversário, com passagens por várias cidades da América Latina, incluindo Brasil, México, Chile, Argentina, Colômbia e Equador.

A venda geral de ingressos para o show no Rio de Janeiro começa nesta sexta-feira, 13 de dezembro, a partir das 10h, através do site Eventim. Os preços variam de R$ 220 (meia-entrada) a R$ 780 (inteira). Para os fãs que pertencem ao fã-clube oficial da banda, haverá uma pré-venda exclusiva entre 12 e 13 de dezembro.

Além da apresentação no Rio, o Scorpions também se apresentará em outros festivais importantes no Brasil, como o Arena of Rock em Brasília (16 de abril) e o Monsters of Rock em São Paulo (19 de abril). A turnê promete ser uma celebração especial para os fãs brasileiros da banda.

Formado em 1965, o Scorpions foi uma das principais bandas a definir o som do hard rock e do heavy metal nas décadas de 70 e 80. Com sua formação atual composta por Klaus Meine (voz), Rudolf Schenker (guitarra), Matthias Jabs (guitarra), Pawel Maciwoda (baixo) e Mikkey Dee (bateria), a banda continua a conquistar novos fãs ao redor do mundo, mantendo sua relevância e força no cenário musical.

A apresentação no Qualistage promete ser um evento imperdível para os fãs de rock no Rio, com a chance de ver de perto um dos maiores nomes do gênero comemorando um marco histórico em sua carreira.

Detalhes do Show no Rio de Janeiro

Data: 21 de abril de 2025 (segunda-feira, feriado)

Local: Qualistage, Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Horário: Portas às 20h, show às 22h

Classificação Etária: 18 anos (menores de 18 anos podem participar acompanhados dos pais ou responsáveis)