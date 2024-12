Andressa Urach reata namoro com ator pornô menos de 24 horas após anunciar término

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (12) ao anunciar, via redes sociais, que reatou seu namoro com o ator pornô Cassiano França menos de um dia após confirmar o término do relacionamento. A influenciadora e musa do Privacy compartilhou a novidade em uma publicação no Instagram, onde falou sobre seus sentimentos e o amor intenso que vive com o parceiro.

Na legenda da postagem, Andressa escreveu: "Voltamos, eu amo ele e ele me ama", acompanhada de um longo desabafo sobre como vive suas emoções de forma intensa e sem meios-termos. A musa também aproveitou o momento para dedicar uma mensagem carinhosa ao namorado, que está comemorando seu aniversário.

"Sou intensa": a mensagem de Andressa Urach

Em seu texto, Andressa abriu o coração ao falar sobre o relacionamento, destacando sua personalidade apaixonada e seu jeito intenso de amar: "Não ligamos para a opinião das pessoas! Se acreditam ou deixam de acreditar não importa! Sou intensa e quem me conhece sabe que sou 8 ou 80, não tem meio termo… sou surtada, ciumenta sim, mas se amo, eu amo muito e me entrego por inteiro sem pensar no amanhã, se vou sofrer ou não! Eu vivo cada dia intensamente!", escreveu ela.

Ela também revelou que o término aconteceu durante uma noite conturbada, mas que os presentes que preparou para o aniversário de Cassiano ajudaram o casal a superar as diferenças. "Ao receber meus presentes, ele entendeu que eu o amo. Eu errei e ele também! O importante é que nós nos perdoamos. Que seja eterno enquanto durar e que dure para sempre!", declarou.

O amor que mexe com Andressa

Andressa ainda mencionou que o relacionamento com Cassiano é único e especial. "De muitos amores, esse é o que mexeu muito com a mamãe", confessou. Ela também demonstrou carinho pelo filho de Cassiano, a quem chamou carinhosamente de "Kiki", dizendo que o menino agora é como um filho para ela.

Do Término ao Recomeço

Antes de anunciar a reconciliação, Andressa havia dito que esse foi o namoro mais rápido de sua vida: "O namoro mais intenso e rápido que já vivi haha. Mas sou intensa… sabia que não ia durar, mas mesmo assim, eu vivi".

Apesar das turbulências, o casal parece determinado a seguir em frente, vivendo cada momento de forma intensa e apaixonada. Andressa ainda pediu que seus seguidores torçam pelo casal e os incluam em suas orações: "Se você é uma pessoa de Deus, nos coloque em suas orações."

Com declarações calorosas e momentos inesperados, o relacionamento de Andressa Urach e Cassiano França continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

