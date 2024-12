Nos EUA, Preta Gil faz mais uma cirurgia contra o câncer: ‘Buscar alternativas’

Preta Gil, cantora, nesta quarta-feira (11), mandou a real sobre sua temporada em Nova York, nos Estados Unidos. A filha de Gilberto Gil irá fazer uma nova cirurgia, buscar novas possibilidade de se curar do câncer no intestino, descoberto em 2023.

Leia também: Preta Gil sai em busca de tratamento para câncer em NY e revela nova cirurgia

‘Buscar alternativas’

"A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil", comentou.

"Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima, muito importante na semana que vem, na realidade, domingo dia 15", disse em outro trecho do vídeo compartilhado na web.

Leia também: Preta Gil recebe alta após oito dias internada com problemas renais

Enquanto estava internada no Brasil, Preta Gil recebeu o carinho do filho, Francisco Gil, no hospital. "Meu bebê vai dormir comigo hoje. Boa noite!", comentou ela tranquilizando os fãs.

O post Em Nova York, Preta Gil relata mais uma cirurgia contra o câncer: ‘Buscar alternativas’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.