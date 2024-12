Detalhes sobre o álbum ao vivo de Dua Lipa

Dua Lipa está em destaque mais uma vez! A cantora britânica acaba de lançar um novo álbum ao vivo intitulado Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall. O projeto, gravado no dia 17 de outubro deste ano, reúne 20 músicas performadas em uma noite memorável no famoso Royal Albert Hall, em Londres.

O evento contou com uma produção grandiosa, incluindo a presença de uma plateia e uma orquestra que deram um toque especial às apresentações. Além de trazer sucessos consagrados de sua carreira, como Dance The Night, Levitating, Love Again, Don’t Start Now e Cold Heart — esta última com a participação especial de Elton John no palco —, o álbum apresenta versões ao vivo das músicas de seu disco mais recente, Radical Optimism.

Lançado em maio, Radical Optimism já conquistou os fãs com singles como Houdini, Training Season e Illusion, que agora ganham novas interpretações ao vivo neste projeto especial.

O álbum ao vivo celebra não só o talento de Dua Lipa, mas também sua capacidade de transformar cada apresentação em uma experiência única e inesquecível. Combinando sucessos antigos e novidades, a cantora reafirma sua posição como um dos grandes nomes da música internacional.

Dua Lipa inicia turnê ‘Radical Optimism’; saiba mais

Dua Lipa deu início à tão aguardada turnê Radical Optimism, com um show de estreia no Estádio Indoor de Singapura. Após o lançamento do álbum homônimo em maio, a artista levou ao palco uma produção impressionante, com 21 músicas organizadas em quatro atos, cada um com figurinos diferentes que complementaram a narrativa visual do espetáculo.

O setlist incluiu faixas consagradas como “Dance the Night”, “End of an Era” e “Anything for Love”, que já haviam sido apresentadas em uma performance especial no Royal Albert Hall, em Londres, no último dia 17 de outubro. Entre os destaques, estavam também sucessos como “One Kiss”, “Levitating” e “Don’t Start Now”, que fizeram o público vibrar ao longo da apresentação.

Apesar do repertório bem variado, fãs notaram a ausência de algumas canções queridas, como “Falling Forever”, “Maria” e “French Exit”, o que gerou comentários nas redes sociais.

O álbum “Radical Optimism”, lançado em maio, é o terceiro da carreira de Dua Lipa e possui 11 faixas, incluindo os singles “Training Season” e “Illusion”, além da popular “Houdini”. Em entrevista à Rolling Stone, a cantora compartilhou que o disco reflete um período de grandes transformações pessoais, incluindo o término de um relacionamento e os desafios de encontrar um novo amor.

Com pouco mais de 36 minutos de duração, o projeto combina temas de autodescoberta e celebração, explorando novas sonoridades que Dua descreve como otimistas e empoderadoras.