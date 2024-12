Filho de Andressa Urach quebra recorde em plataforma de conteúdo adulto

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, decidiu seguir os passos da mãe na criação de conteúdos adultos. Aos 19 anos, o jovem estreou na plataforma do Privacy, e em menos de 24 horas após o lançamento do seu perfil, alcançou a 8ª posição no ranking geral e já lidera a categoria masculina geral.

Para ter acesso ao conteúdo exclusivo do DJ, é preciso desembolsar em torno de R$ 150 mensais, valor bem acima da média cobrada pela maioria dos criadores.

Leia também: Andressa Urach reata namoro com ator pornô menos de 24 horas após anunciar término

Para Arthur, a estreia na plataforma adulta marca o início de uma nova fase de sua vida, enquanto para sua mãe, Andressa Urach, a decisão é motivo de orgulho. Ela, inclusive, também atua na plataforma, e celebrou publicamente a nova ‘empreitada’ do filho.

A novidade, inclusive, foi revelada pelo DJ durante uma entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana. "Eu falei pra ele que tem que ganhar dinheiro, lógico. Tem que fazer ele ganhar dinheiro", disse a modelo, sobre o incentivo concedido ao primogênito.