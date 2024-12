Saiba o valor do anel de noivado de Selena Gomez

Selena Gomez surpreendeu seus fãs ao anunciar o noivado com o produtor musical Benny Blanco nesta quinta-feira (12). O anúncio foi feito por meio de fotos compartilhadas no Instagram, nas quais a cantora exibiu o deslumbrante anel de noivado com uma pedra de diamante marquise.

A joia, além de impressionar pelo design sofisticado, traz uma conexão especial com a carreira de Selena. A escolha do diamante marquise remete à música “Good for You”, lançada pela cantora em 2015. Na canção, Selena canta: “I’m on my marquise diamonds, I’m a marquise diamond” (em tradução livre: “Estou com meus diamantes marquise, eu sou um diamante marquesa”).

Segundo informações da revista Vogue Weddings, o valor do anel é estimado entre US$ 200 mil e US$ 1 milhão, o que equivale a cerca de R$ 6 milhões na cotação atual. A peça é considerada um clássico raro e uma demonstração de amor e sofisticação.

Selena compartilhou o momento especial com a legenda: “O para sempre começa agora”. A publicação rapidamente viralizou, alcançando cerca de 18 milhões de curtidas. Um dos destaques foi a interação inesperada de Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, ex-namorado de Selena, que curtiu a postagem, indicando um clima amistoso entre as duas.

O noivado gerou uma onda de comentários positivos, com fãs celebrando a felicidade de Selena. Nas imagens, o casal aparece sorridente e em momentos íntimos após o pedido de casamento.

Tudo sobre o noivado de Selena Gomez e Benny Blanco

Na legenda da publicação, Selena escreveu: “O para sempre começa agora…”. Blanco, por sua vez, comentou de forma carinhosa: “Ei, espera… essa é minha esposa”. A cantora também exibiu o anel em uma selfie no espelho, compartilhada em seus Stories. A notícia consolida o relacionamento do casal, que começou em junho de 2023, mas cuja conexão remonta a anos antes, quando trabalharam juntos no single “I Can’t Get Enough”, de 2019.

O romance entre Selena e Blanco foi oficializado publicamente em agosto de 2023, quando ela curtiu e comentou postagens de fãs no Instagram, declarando: “Ele é meu tudo absoluto no meu coração”. O casal fez sua estreia no tapete vermelho durante o Emmy de 2024, em janeiro. Selena já falou abertamente sobre o impacto positivo do relacionamento em sua vida.

Em entrevista à Apple Music, ela descreveu a relação como “o mais seguro que me sinto”. Para a revista TIME, a fundadora da Rare Beauty revelou que antes de conhecer Blanco, havia se planejado para adotar uma criança aos 35 anos, caso permanecesse solteira. “Simplesmente acontece quando você menos espera”, disse ela.

Desde o início do relacionamento, o casal compartilha momentos especiais nas redes sociais. Em março, Selena homenageou Blanco em seu aniversário com uma declaração emocionante: “Sua resistência emocional, disposição positiva e talento inacreditável me deixam de queixo caído. Eu te amo.” Blanco também revelou em entrevistas que levou algum tempo para perceber seus sentimentos por Selena.