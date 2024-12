A possível pausa na carreira do Bring Me The Horizon - (crédito: TMJBrazil)

Após encantar mais de 50 mil fãs em São Paulo com um show memorável, a banda Bring Me The Horizon pode estar prestes a fazer uma pausa em sua trajetória. Em entrevista recente à NME, o vocalista Oli Sykes revelou o cansaço acumulado e a necessidade de um período de descanso para o grupo, especialmente após o exaustivo processo de produção do álbum Post Human: NeX GEn, lançado neste ano.

Oli destacou que a banda, formada em 2004 no Reino Unido, não tem desfrutado de uma pausa significativa há anos. “Precisamos de tempo para recarregar nossas baterias e ter esse tempo longe, porque não temos”, desabafou. Ele relembrou que a última interrupção em suas atividades ocorreu durante o isolamento forçado pela pandemia de Covid-19.

Ainda assim, a banda permaneceu ativa, trabalhando em novos projetos. “Não parece que a banda teve uma quantidade significativa de tempo de folga. Vai chegar a um ponto em que isso começa a afetar a banda e sua criatividade”, pontuou o cantor. Para Oli, a pausa não é apenas uma questão de descanso físico, mas também essencial para preservar a qualidade criativa do grupo.

O vocalista alertou que, sem uma pausa, o desgaste pode impactar negativamente a produção musical e o relacionamento interno da banda. Formado há quase duas décadas, o Bring Me The Horizon tem sido uma das maiores referências do metalcore e rock alternativo, construindo uma base de fãs leal ao redor do mundo. No entanto, após anos de intensa dedicação, os integrantes começam a avaliar a necessidade de desacelerar.

Embora não tenha sido confirmado oficialmente se ou quando a pausa ocorrerá, os fãs já especulam sobre o futuro da banda. O show em São Paulo marcou um dos momentos mais emblemáticos da turnê, deixando uma lembrança marcante caso o Bring Me The Horizon realmente opte por esse hiato.