Qual o motivo do fim do namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto? Cantora se pronuncia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto chegou ao fim pela terceira vez, e a cantora sertaneja decidiu quebrar o silêncio nesta sexta-feira (13) para se pronunciar sobre a separação. Em seus Stories no Instagram, Ana, de 21 anos, foi direta e transparente com seus seguidores:

"Eu quero compartilhar algo importante com vocês que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim", afirmou.

A boiadeira ainda fez questão de agradecer o apoio dos fãs e de pedir respeito nesse momento: "Nossas vidas vão continuar e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo".

Idas e vindas no relacionamento

O relacionamento de Ana e Gustavo começou de forma intensa. Eles se conheceram em 2022, durante um programa da Multishow, e assumiram o namoro em junho de 2023. Poucos meses depois, em setembro, o casal anunciou o primeiro término, alegando que as diferenças de tempos e vontades haviam influenciado a decisão, mas que o amor entre eles continuava.

No entanto, a separação foi breve. Apenas um mês depois, Ana surpreendeu os fãs revelando que ela e Gustavo haviam se reconciliado. "O marketing voltou há duas semanas", brincou a cantora na ocasião. A segunda fase do namoro durou até janeiro deste ano, quando o casal novamente anunciou o fim da relação. Em maio de 2024, Ana e Gustavo deram mais uma chance ao namoro, mas agora, em dezembro, eles decidiram terminar definitivamente (ou não).