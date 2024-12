Quem é Gracie Abrams? Saiba detalhes sobre a cantora

Gracie Abrams é um dos nomes mais promissores do pop internacional. Nascida em 7 de setembro de 1999, em Los Angeles, Califórnia, ela carrega em seu DNA a influência artística, sendo filha de J.J. Abrams, renomado diretor por trás de séries como Lost e filmes da franquia Star Wars, e Katie McGrath, cofundadora da Bad Robot Productions.

Apesar de crescer em um ambiente ligado ao entretenimento, Gracie trilhou seu próprio caminho, encantando o público com sua música e autenticidade. A carreira de Gracie começou a ganhar forma em 2019, quando lançou seu primeiro single, Mean It, sob o selo da Interscope Records, gravadora que já trabalhou com nomes como Eminem e Selena Gomez. Desde então, a cantora conquistou espaço com lançamentos marcantes.

Seu EP de estreia, minor (2020), abriu as portas para o sucesso, seguido pelo aclamado This Is What It Feels Like (2021). Em fevereiro de 2023, ela apresentou ao mundo seu álbum de estreia, Good Riddance, que foi bem recebido pela crítica. Já em junho de 2024, lançou seu segundo álbum, The Secret of Us, consolidando seu nome no cenário musical.

O trabalho inclui colaborações de peso, como Us, gravada com Taylor Swift, além de sucessos como Close to You e I Love You, I’m Sorry. O talento de Gracie não passou despercebido. Em 2024, ela foi indicada ao Grammy na categoria de Melhor Artista Revelação. Além disso, sua habilidade como performer foi evidenciada durante suas participações como ato de abertura na The Eras Tour de Taylor Swift e na turnê Sour de Olivia Rodrigo.

Após anos acompanhando grandes estrelas, Gracie iniciou sua própria turnê, promovendo The Secret of Us. Com shows marcados em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e diversas nações europeias, sua agenda está confirmada até 2025. Gracie Abrams é reconhecida não apenas por sua voz, mas também pela profundidade emocional de suas composições, que muitas vezes refletem experiências pessoais.

Desde a adolescência, ela compõe como forma de expressar seus sentimentos, algo que ressoa com fãs ao redor do mundo. Em outubro de 2024, lançou uma versão estendida de The Secret of Us, incluindo sete novas faixas, entre elas That’s So True, que viralizou no TikTok, ampliando ainda mais seu alcance.

Gracie Abrams anuncia datas da turnê de 2025

A cantora Gracie Abrams anunciou seis datas de sua turnê em 2025 pela América do Norte. Apenas um dia após encerrar sua temporada como show de abertura da turnê The Eras Tour de Taylor Swift em Vancouver no domingo (8), ela dará continuidade com os shows em apoio à sua edição deluxe do álbum The Secret of Us.

Em uma postagem no Instagram, ela compartilhou o pôster da turnê revelando uma série de seis datas que a levarão pelo Canadá, Estados Unidos e México no ano que vem, começando em 24 de julho em Boston, Massachusetts, e terminando em 26 de agosto na Cidade do México. “THE SECRET OF US DELUXE TOUR !!!!!!!!!!!!”, escreveu a estrela. “Estou muito animada em anunciar que voltaremos para a América do Norte no próximo verão com nossa querida amiga @rolemodel!!!!!!!!”

“Inscreva-se para acesso à pré-venda agora em gracieabrams.com/tour para sua cidade :’),” Abrams continuou. “Os ingressos estarão à venda publicamente nesta sexta-feira, 13 de dezembro, às 10h, horário local. Não acredito que vamos tocar nessas salas??!!!! Amo vocês tanto e mal posso esperar para ver todos vocês lá ”

Vale lembrar que Gracie Abrams embarcou anteriormente em uma turnê norte-americana em apoio ao álbum, que saiu em junho e estreou em segundo lugar na Billboard 200. A turnê principal ocorreu entre seus shows apoiando Taylor Swift ao longo de 2023 e 2024, que terminou oficialmente com três shows consecutivos do Eras em Vancouver de 6 a 8 de dezembro.

No penúltimo show, ela se juntou à cantora Taylor durante a seção de músicas surpresa para executar um mashup de I Love You, I’m Sorry e Last Kiss. “Esta noite é a última oportunidade que Gracie e eu temos de nos apresentar juntas”, refletiu Taylor.